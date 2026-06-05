Antes de sellar: Con este ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica podrá llevarse la carrera de los acumulados del 5y6 dominical

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El óvalo de Coche tiene todo a punto para dar inicio a la reunión número 24 de la presente temporada. La cartelera oficial consta de 14 competencias, una jornada de gala que incluye la edición número 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), evento consagrado como el primer paso de la Triple Corona para potrancas de tres años.

El interés de los apostadores se concentrará, como es costumbre, en el tradicional juego del 5y6 Nacional. Esta atractiva jugada de los millones levantará su telón a la altura de la novena competencia del programa dominical.

La carrera de cierre de la jornada será la decimocuarta de la programación, compromiso que equivale a la sexta válida para el juego de las mayorías. Esta prueba bajará el telón en un trayecto de 1.100 metros y congregará a yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras.

Yegua: Una Sorpresa Gaceta Hípica La Rinconada 5y6 Datos Hípicos

En la última válida para el juego de las mayorías se destaca la inscripción de la castaña Kalsa (número 5). La defensora de los selectos colores del Stud Z.M., contará con la monta del jinete aprendiz Samuel Yanez, quien le otorgará un valioso descargo de cuatro kilos, bajo la óptima preparación de Fernando Parilli Tota.

La corredora de cuatro años regresará a la acción en el óvalo de Caracas tras un breve ayuno profesional de 43 días. En su actuación del pasado 25 de abril, la nacida y criada en el Haras Oropal fue capaz de llegar tercera a 11 cuerpos de la vencedora Toda Una Rubia.

Los analistas coinciden en que posee la credencial de enorme peso para adjudicarse con el triunfo. De hecho, la yegua se perfila formalmente como la segunda favorita de la revista especializada Gaceta Hípica en la carrera de los acumulados.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El jueves 04 de junio la pupila de Parilli Tota galopó suave en pelo, publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas