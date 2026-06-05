Solo una yunta se mantiene invicta en el año y dice presente en el clásico “Hipódromo La Rinconada” (GI)

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El Hipódromo Internacional de La Rinconada emerge una vez más como el templo absoluto de la hípica nacional, un escenario de leyenda donde la pasión de un pueblo, la alta competencia y los sueños de gloria se entrelazan de forma indisoluble. En este majestuoso óvalo de Coche, los jinetes y entrenadores enfrentan desafíos extremos que ponen a prueba su destreza técnica, la frialdad en la toma de decisiones y una rigurosa disciplina.

Yunta: Jinete Entrenador Datos Hípicos 5y6

Para este domingo 7 de junio, la afición de todo el país aguarda con enorme expectación la celebración del XCVIII Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I), evento que escenificará el primer peldaño de la codiciada Triple Corona de Yeguas. En esta oportunidad, una selecta nómina de nueve potras de tres años medirá sus fuerzas en el exigente recorrido de la milla (1.600 metros), en una competencia que además ostentará el honor de disputarse como la quinta válida para el tradicional e impactante juego del 5y6 nacional.

En el universo del turf, la sincronía y la buena química entre el piloto y el preparador constituyen la piedra angular sobre la cual se edifica el éxito. Para la presente temporada, una alianza profesional destaca con luz propia por encima del resto gracias a una efectividad perfecta: el joven entrenador Humberto Correia Jr. y el jinete profesional Robert Capriles.

Desde la reactivación de sus compromisos conjuntos, esta yunta matemática ha logrado un registro inmaculado de cuatro victorias en igual número de intentos (4-4). De cara a este trascendental evento selectivo, ellos son los únicos profesionales que exhiben semejante racha invicta en el patio, un dato estadístico de enorme peso que introduce un factor de extrema confianza en su establo.

La Rinconada: Evento Selectivo Reunión 24

El desafío ante las mejores de la generación es mayúsculo, pero esta combinación ha demostrado con creces la capacidad analítica y la pericia necesarias para guiar a sus conducidos de manera directa hacia el recinto de ganadores. Su paso perfecto se consolida, sin duda alguna, como una de las grandes historias para seguir de cerca en la vibrante jornada dominical.

La radiografía estadística de las aspirantes y la efectividad histórica de sus respectivas conexiones revela un panorama técnico de alto nivel para los 1.600 metros:

Madame Karina (1): La defensora del establo de Fernando Parilli Araujo acudirá a la cita bajo las directrices del experimentado "General" Jaime Lugo. Esta dupla posee un historial de cinco compromisos previos con una victoria, lo que representa un digno 20% de efectividad en la pista.

Latina Parts (2): La carta fuerte de la cuadra de Humberto Correia Jr. llevará sobre su lomo al enérgico Robert Capriles . El binomio arriba blindado con el mencionado 100% de efectividad merced a sus cuatro triunfos en cuatro salidas.

Emmawatson (3): El preparador Jorge Salvador confió las responsabilidades en esta oportunidad al látigo Franklin Velásquez , una yunta que persigue su primer éxito tras tres intentos previos en el óvalo caraqueño.

Arantza Victoria (4): Esta potranca marcará el debut absoluto en la corta campaña de la dupla integrada por el jinete Winder Véliz y el entrenador Deibis Guevara , quienes asumen el reto selectivo por primera vez en conjunto.

Solana (5): Con una experiencia acumulada muy respetable, la conexión entre el fustete Jhonathan Aray y el entrenador Carlos Luis Uzcátegui exhibe un sólido historial de 32 compromisos disputados, con un saldo de 8 victorias y un destacado 25% de efectividad.

Roma (6): El joven y efectivo Yoelbis González recibirá la oportunidad por parte del preparador I smael Martínez . Se trata de una alianza de alta consideración, con dos visitas al recinto de ganadores sobre cuatro compromisos cumplidos, equivalente a un óptimo 50%.

Mora Linda (7): Conducida por Francisco Quevedo y presentada por Fernando Parilli Tota , esta yunta cuenta con un recorrido de 14 competencias públicas, donde ha logrado cristalizar dos victorias para fijar su efectividad en un 14%.

Queen Of Dragons (8): La yegua que presentará el profesional David Palencia tendrá en los estribos al cotizado Hemirxon Medina. Esta combinación apenas registra una actuación previa en los libros de carrera, compromiso en el cual no lograron acceder al tope del marcador.

De esta manera, la mesa queda servida para un espectáculo de primer orden en La Rinconada, donde la maestría de Robert Capriles y el pulso de Humberto Correia Jr. pondrán a prueba su invicto ante las estrategias de los profesionales más ganadores del turf venezolano.