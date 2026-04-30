Los elegidos de la reunión 19: Los ejemplares con mayor fuerza para el inicio del segundo meeting en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada presenta la reunión número 19 de la temporada para este domingo 3 de mayo, con una cartelera de 11 competencias. A diferencia de jornadas previas, la programación carece de eventos selectivos, lo que traslada todo el protagonismo a los lotes comunes y a la emoción del 5y6 nacional, juego que iniciará sus acciones a partir de la sexta carrera de la tarde.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas Apuestas de caballos La Rinconada Datos hípicos

Gran Pepe (4): El ejemplar reaparece tras un breve descanso de 49 días. En su salida más reciente, sufrió una derrota inesperada en los tramos finales. Para este compromiso, el aumento de 200 metros en el recorrido favorece su estilo de carrera, lo que permitirá al jinete administrar las energías y dominar la prueba en el momento oportuno. Pese a la presencia de varios 'datos' en el lote, su victoria garantiza un dividendo atractivo.

Catirote (6): Este prospecto realiza su estreno con una secuencia de ejercicios muy aceptables en la pista. El tordillo de tres años desciende de Catirota, una destacada millera que conquistó diversos eventos selectivos. Gracias a su condición física actual, el ejemplar proyecta un gran desempeño en el tiro de 1.200 metros, donde de no haber presión inicial le puede permitir intentar la victoria de extremo a extremo.

Luna Llena (6): Este ejemplar representa el auténtico video de la agrupación de acuerdo a su última actuación. La prueba destaca por su paridad, con una alta probabilidad de lucha intensa en los tramos iniciales. Si el desgaste afecta a las velocistas, esta corredora aprovechará el escenario para ejecutar su atropellada con éxito y sentenciar la victoria en los metros decisivos.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Uno de los candidatos que más gusta para este tipo de jugadas es el castaño de tres años The Soldier, participante de la tercera válida del 5y6 (el juego de las mayorías).

Esta carrera es para caballos nacionales e importados de 4,5 y 6 años, ganadores de dos carreras. The Soldier, ahora con la monta del aprendiz Winder Wéliz y el descargo de un kilo se convierte en una opción muy sólida.