Linaje de campeón: ¿Podrá este ejemplar honrar la genética de Panzer Barcelona y Scott Gordon?

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El calendario hípico de 2026 en el Hipódromo La Rinconada mantiene su curso este domingo 3 de mayo con una atractiva cartelera de once competencias. La jornada, pautada para iniciar a la 1:30 de la tarde, ofrece una programación equilibrada donde el juego del 5y6 nacional motor de la afición venezolana comenzará a partir de la sexta carrera del orden.

Aunque esta reunión número 19 no cuenta con eventos selectivos o de grado, el interés del público se concentra en una prueba de reclamo donde un nombre resuena con fuerza en los pasillos de las caballerizas: Red Time.

El ejemplar que ahora presenta el entrenador Germán Rojas protagoniza una de las historias más curiosas de la tarde. Con un historial de 22 actuaciones públicas, el purasangre apenas atesora un triunfo en su hoja de servicios. Dicha victoria ocurrió el lejano 25 de agosto de 2024, cuando bajo la tutela de José Luis Balzán y con la conducción de Kelvin Aray, logró cruzar la meta en ganancia por única vez. Desde entonces, la segunda visita al recinto de ganadores le resultó esquiva.

Un regreso con altas expectativas: La Rinconada

Para este compromiso, Rojas inscribió a Red Time en una competencia especial para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de una carrera, que no hayan figurado en los tres primeros puestos en sus últimas tres salidas. El reto no es menor: el ejemplar reaparece tras un ayuno de 168 días sin correr. Sin embargo, la confianza del equipo es plena y el caballo contará con el servicio del jinete profesional César Umbría, quien llevará un peso de 53 kilos.

A pesar de su discreto récord reciente, Red Time se convirtió en el "dato más corrido" de última hora. Los apostadores y analistas ponen la lupa sobre este hijo de Panzer Barcelona, un semental de leyenda que en su etapa de corredor dominó las pruebas de aliento con victorias en el Clásico Presidente de la República (G1) y la Copa de Oro (G1). La genética del ejemplar también exhibe el respaldo de su abuelo materno, Scott Gordon, un campeón que obtuvo títulos en el Clásico República de Venezuela (G1) y el Ministerio de Agricultura y Cría (G1), dos de los peldaños de la Triple Corona nacional.

El factor sorpresa en el 5y6: Quinta Válida

La nómina de esta carrera la integran apenas ocho participantes, lo que aumenta las posibilidades de éxito para quienes buscan dividendos altos en el pool. La bolsa a repartir de 27.040 dólares incentiva la competitividad de un lote donde la consistencia brilla por su ausencia, escenario ideal para que un caballo con el linaje de Red Time recupere su mejor forma.

La incógnita sobre si finalmente podrá quebrar la racha negativa de 600 días sin ganar y sumar su segundo lauro añade un matiz de drama a la décima novena jornada del año. Los aficionados esperan el momento en que se abran las puertas del aparato para confirmar si el pupilo de Germán Rojas es capaz de transformar su estatus de "dato secreto" en una realidad sobre la arena de Coche.