Linaje de oro en La Rinconada: Hijo del campeón del Caribe y líder semental debuta en la R27

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El hipismo se vestirá de gala este domingo 28 de junio para la reunión número 27 de la temporada 2026. La cartelera de 12 competencias tendrá como la prueba más importante: La edición 68 del Clásico Prensa Hípica Nacional (GI), segundo paso de la Triple Corona para yeguas, el cual se correrá en un trayecto de 1.800 metros.

La quinta carrera del ciclo no válido se disputará en una distancia de 1.300 metros, y es reservada para un lote de 10 caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores.

Debutante: Pedigree de campeón R27 La Rinconada Datos Hípicos

Entre los corredores estará presente Golden Knight, con la monta del jinete Kervin Briceño y presentado por Oscar Manuel González para los colores del Stud La R y hará su debut en el principal óvalo caraqueño.

El Haras La Orlyana vio nacer el 18 de febrero de 2023 a este potro debutante, el cual es hijo del excelso semental King Seraf, recordado por sus victorias y figuraciones selectivas en La Rinconada y su victoria internacional en la Copa Velocidad del Caribe en Puerto Rico, además es el líder semental en Venezuela.

Su madre es Nora del Cielo, tuvo una corta campaña pistera en el óvalo caraqueño y estuvo bajo el entrenamiento de Ramón García Mosquera, al mismo tiempo es hermana completa de los selectivos Bukowski (Doble Coronado) y Ninfa del Cielo (Triple Coronada y ganadora del Clásico Internacional del Caribe), además de Gran Dynabid, Pintada, entre otros.

Esta competencia que iniciará la triple apuesta, Golden Knight se medirá con ejemplares que irán por la búsqueda del primer triunfo entre ellos: El Irlandés, Smartkenzie (USA), Mr. Bárbaro, Mushu (USA), Chamuel entre otros.

Hay que acotar que, por el puesto de pista que le tocó el debutante Golden Knight tendrá que ser superado mediante la estrategia de parte la yunta Briceño/González, por lo que de dar un brinco en la partida saldría a pelear en la punta junto con el resto de los competidores.

Ejercicios previos: Golden Knight La Rinconada

El ejercicio realizado recientemente por el debutante criollo Golden Knight en el óvalo de Coche fue el pasado sábado el 20 de junio, el cual marcó 39.2 para 600 metros, en silla, cómodo.