LXVIII Clásico Prensa Hípica Nacional: Lo que necesitas saber antes de la partida del domingo en La Rinconada

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El óvalo de Coche se convertirá este domingo 28 de junio de 2026 en el epicentro de las emociones del turf nacional. La atención de la afición se concentrará en el segundo paso de la Triple Corona para potrancas, un compromiso que promete alta intensidad en el plano competitivo. En un trayecto de 1.800 metros, la tordilla Mora Linda acaparará la atención del público.

La hija de Caracaro acude a la cita con la exclusividad en la opción al título de triplecoronada, una hazaña que solo catorce corredoras completaron en la historia oficial del hipismo venezolano.

Este evento selectivo de Grado I posee un rico trasfondo estadístico que realza su importancia en el calendario de la temporada y que sirve de antesala para medir el impacto de la prueba en el tiempo.

El retorno a los 1.800 metros y los registros de velocidad

Por segundo año consecutivo, la distancia de la competencia quedó fijada en los 1.800 metros. Esta disposición reglamentaria rompió con un esquema tradicional, puesto que dicho trayecto no se utilizaba en esta carrera desde la edición de 1975, oportunidad en la cual la recordada yegua Arequipa alcanzó la victoria.

En cuanto a los registros cronométricos de la distancia en este clásico particular, la marca de referencia se mantiene inamovible desde hace varias décadas. Las ganadoras María Blanca en 1965, Hynita en 1966 e Irlanda en 1968 comparten el registro de tiempo más veloz para la distancia en la historia de la competencia, tras detener el reloj en una marca exacta de 113 segundos.

Los reyes del Clásico Prensa Hípica Nacional: Jinete Entrenadores Padrillo

El historial de la prueba ensalza a las figuras más influyentes del deporte local. En el renglón de los profesionales de los estribos, el legendario Juan Vicente Tovar ostenta el récord absoluto con siete victorias, las cuales edificó en los años 1978, 1979, 1980, 1983, 1988, 1989 y 1991.

Por su parte, el departamento del entrenamiento técnico presenta un empate en la cúspide. Los preparadores inmortales Millard Ziadie y Julio Ayala comparten los máximos honores de la justa tras registrar seis triunfos cada uno en sus respectivas campañas dentro del óvalo capitalino.

En el ámbito de la cría y la propiedad, el padrillo Hylander sobresale como el reproductor más exitoso en la historia del evento con cuatro de sus hijas en el primer lugar del marcador. Asimismo, las divisas de los Studs Paula C y San Ros lideran la estadística histórica de propietarios con dos lauros por cada escudería.

El factor Caracaro y el recuerdo de la última edición

La edición de 2026 presenta una particularidad genética de alta relevancia para las líneas de sangre actuales. De las seis aspirantes anotadas en el aparato de salidas, dos son hijas del semental Caracaro: Madame Karina y la favorita Mora Linda. Este padrillo, de reciente estreno en las llanuras de cría venezolanas, buscará su primer éxito en esta competencia selectiva, un logro que añadiría valor a su proyección comercial y pistera.

Victoria: 2025 Triple Corona Descalificada

El recuerdo de la edición anterior añade un matiz de suspenso e intriga a la carrera de este domingo. En la temporada de 2025, la potranca Eterna Amanda cruzó la meta en ganancia bajo la guía del jinete Jaime Lugo y la preparación de Riccardo D'Angelo. Posteriormente, la corredora acudió al último peldaño de la justa y se adjudicó la victoria en la pista de forma contundente.

Sin embargo, el desenlace de aquella gesta tomó un rumbo drástico en los despachos oficiales. La junta de comisarios del óvalo de Coche procedió a la descalificación de la yegua tras los resultados de los exámenes especiales de laboratorio, cuyas muestras químicas revelaron trazas de cafeína y fentanilo en su organismo.

Debido a esta sanción legal, Eterna Amanda perdió el honor del título absoluto y su registro histórico quedó limitado únicamente como doblecoronada. Este severo antecedente normativo eleva el rigor técnico y la vigilancia para la competencia de este fin de semana, donde el control estricto y la pureza atlética definirán a la auténtica reina de la generación tresañera.