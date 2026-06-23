¡Camino al segundo paso! Cinco rivales de postín desafían el favoritismo de Mora Linda en el óvalo de Coche

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El Hipódromo La Rinconada afina los últimos detalles para una de las jornadas más trascendentales de la presente temporada. Este domingo 28 de junio de 2026, el principal circuito del país abrirá sus puertas desde la 1:00 de la tarde con un atractivo programa de doce competencias, cuya atracción central será la disputa del Clásico Prensa Hípica Nacional (Grado I).

Este evento no solo representa una de las pruebas de mayor tradición en el calendario de la hípica local, sino que también constituye el segundo examen de la Triple Corona destinada a las potrancas tresañeras.

La recompensa económica añade un atractivo superlativo a la jornada. El Instituto Nacional de Hipódromos dispuso una premiación especial adicional de 195.000 dólares a repartir entre las ocupantes de los primeros puestos, un incentivo que eleva la competitividad y la importancia de este choque de primer nivel, pautado a la altura de la sexta carrera del orden oficial, justo antes del inicio del tradicional juego del 5y6 nacional.

El reto de los 1.800 metros para Mora Linda: La Rinconada

La tordilla Mora Linda acapara la atención de los analistas y los aficionados. La pupila del joven entrenador Fernando Parilli Tota saltará a la pista con el número uno en su gualdrapa y el cartel de máxima aspirante al título. Tras su contundente demostración en el Clásico Hipódromo La Rinconada, primer paso de la diadema, la defensora de estos colores buscará ratificar su supremacía en una distancia de 1.800 metros, un trayecto que le exigirá recorrer 200 metros adicionales en comparación con su anterior presentación.

La conducción de la favorita recaerá una vez más sobre el jinete Francisco Quevedo. La efectividad de esta llave profesional sobre la arena caraqueña sustenta la sólida posición de la yegua en las apuestas, un factor que la coloca en una ruta clara hacia la consagración definitiva si logra mantener su tren de carrera en los cuatro codos del recorrido.

Cinco rivales de postín en busca de la sorpresa: R27

A pesar del favoritismo de la líder de la generación, el camino hacia la victoria contará con la dura resistencia de cinco calificadas competidoras. Los diferentes establos del patio diseñaron estrategias precisas para sacar provecho del aumento de la distancia y truncar el sueño de la favorita.

La nómina oficial de las enemigas que buscarán arrebatar la gloria de Mora Linda, en el Prensa Hípica Nacional la integran las siguientes piezas:

Roma (2): La conducirá el jinete Yoelbis González bajo la preparación y el cuido del entrenador Ismael Martínez.

La conducirá el jinete Yoelbis González bajo la preparación y el cuido del entrenador Ismael Martínez. Madame Karina (3): Contará con los estribos del efectivo Jhonathan Aray y la presentación profesional de Fernando Parilli Araujo.

Contará con los estribos del efectivo Jhonathan Aray y la presentación profesional de Fernando Parilli Araujo. Arantza Victoria (4): Una de las enemigas de peso que guiará el consecuente Robert Capriles, pieza clave en el establo de Deibis Guevara.

Una de las enemigas de peso que guiará el consecuente Robert Capriles, pieza clave en el establo de Deibis Guevara. Alaska (5): Recibió la monta de Rafael Solano y acude bajo la estricta condición física que le otorgó el preparador Alain Casanova.

Recibió la monta de Rafael Solano y acude bajo la estricta condición física que le otorgó el preparador Alain Casanova. Pofi (6): Una interesante inscripción que llevará la conducción del inspirado Hemirxon Medina bajo la tutela del entrenador Germán Rojas.

La mesa está servida para un espectáculo de alta factura en el óvalo de Coche, donde la estrategia de los conductores y la resistencia de las potrancas definirán una nueva página en la historia del turf venezolano.