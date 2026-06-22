El talento corre por sus venas: Una gran jornada vivieron estos jinetes hermanos en La Rinconada

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La reunión número 26 en el hipódromo La Rinconada estuvo marcada por un acontecimiento de profundo valor familiar. Dos jinetes hermanos, ambos profesionales de destacada trayectoria en el hipismo nacional, inscribieron sus nombres con letras de oro en la arena de Coche.

Su hazaña, lograda bajo la exigencia que demanda el óvalo caraqueño, enaltece el espectáculo y ratifica la calidad del talento que nutre nuestro deporte.

El desempeño de ambos fustas durante la jornada del domingo 21 de junio dejó una huella imborrable. Este suceso trasciende el resultado estadístico al mostrar la unión, la destreza técnica y la pasión compartida por una misma profesión desde el núcleo familiar. Con este logro, los hermanos reafirmaron su capacidad competitiva y ofrecieron a la afición un momento de gloria que fortalece el prestigio del hipismo venezolano.

Triunfo: Franklin Velásquez La Rinconada Datos hípicos

El jinete Franklin Velásquez exhibió las condiciones que lo posicionan como uno de los talentos con mayor proyección en La Rinconada. Durante la cuarta competencia del ciclo no válido, el fusta logró su primera victoria de la presente temporada 2026 tras guiar a la yegua Mostaza al triunfo.

Este éxito contó con la impecable labor del entrenador Henry Trujillo, responsable de la puesta a punto de la nacida y criada en el Haras Agua Miel.

Félix Velásquez: Jinete destacado R26

Por su parte, Félix Velásquez se erigió como una de las figuras estelares de la jornada dominical. El látigo alcanzó un triunfo de jerarquía con la cuatroañera Marakovits en el Clásico Bambera (Grado II), ejemplar bajo el cuido del entrenador Jorge Salvador. Posteriormente, el jinete repitió la dosis de éxito con la alazana Hatshepsut en la carrera correspondiente al 5y6 Nacional.

Las victorias de los hermanos Velásquez representan un espectáculo de alta factura, nutrido por la incondicional pasión de la afición. Estas historias elevan el prestigio de la hípica venezolana y ratifican que, en la arena de Coche, el talento de campeón constituye un legado familiar que se defiende con honor en cada compromiso profesional, acompañado con el aval estratégico de su agente, César García, mejor conocido como "Cecita", quien se encarga de la firma de montas para ambos jinetes.