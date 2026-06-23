La emoción de la Triple Corona continúa en La Rinconada: 1.800 metros de pura adrenalina en la reunión 27

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La expectativa hípica nacional alcanzará su punto máximo este domingo en el óvalo de Coche. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) oficializó el llamado a inscripciones para la reunión número 27 de la presente temporada, un programa estructurado a doce competencias que mantendrán en vilo a la afición del principal recinto de carreras del país. El último domingo de junio no será una fecha común para el turf venezolano; por el contrario, marcará un hito de vital trascendencia en la ruta hacia la inmortalidad pistera.

El segundo peldaño hacia la gloria eterna: 1.800 metros

El foco de atención de la jornada se concentrará de forma exclusiva en la sexta carrera del orden jerárquico, una prueba que se disputará antes del inicio del tradicional juego del 5y6 nacional. Se trata del prestigioso Clásico Prensa Hípica Nacional (Grado I), evento pautado en un exigente trayecto de 1.800 metros que constituye, de manera simultánea, el segundo paso de la Triple Corona de Potras. La trascendencia de este cotejo radica en la posibilidad de ver nacer a una nueva monarca de la generación, un logro reservado únicamente para las piezas excepcionales.

El reto dorado de Mora Linda

La gran protagonista de la antesala es Mora Linda. La pupila de Fernando Parilli Tota acude a la cita con el cartel de máxima aspirante tras su soberbia demostración en el Clásico Hipódromo La Rinconada (Grado I), primer peldaño de la diadema. La defensora de los colores del Stud "Z.M" colores buscará el salto definitivo que la coloque a solo un triunfo de la consagración absoluta, una hazaña que requiere tanto velocidad inicial como una notable resistencia para el exigente fondo del recorrido.

Una nómina dispuesta a hacer historia

Sin embargo, el camino hacia la victoria no estará exento de dificultades. Un calificado grupo de competidoras saltará a la pista con el firme propósito de truncar el sueño de la favorita y escribir su propio nombre en los libros de historia del deporte local. La nómina oficial que tomará el aparato de salidas en la distancia de 1.800 metros, la integran: Mora Linda (1), Roma (2), Madame Karina (3), Arantza Victoria (4), Alaska (5) y Pofi (6). La combinación de talento, la estrategia desde los establos y la pericia de los jinetes en el control de las energías determinará cuál de estas valiosas tresañeras se adjudicará el prestigioso trofeo en honor a los comunicadores del hipismo.

El popular “sellado” imparable semana a semana

El tradicional juego del 5y6 se mantiene inamovible como el pasatiempo por excelencia de la afición hípica venezolana. Su popularidad experimenta un ascenso vertiginoso en cada jornada, una realidad que encuentra su mejor respaldo en el histórico monto récord de recaudación alcanzado hasta la fecha, el cual ascendió a la notable cifra de Bs. 589.773.725,00.

Esta recaudación marcó la cuarta semana consecutiva en la que el total apostado superó el registro precedente. Este fenómeno financiero no solo consolida un crecimiento sostenido dentro del aparato hípico, sino que también establece un precedente sin parangón en la historia de la apuesta nacional.

El Exclusivo Club de las Triplecoronadas en Venezuela: Un Legado de Grandeza

Hasta la fecha, solo 14 yeguas han logrado inscribir su nombre con letras de oro en la prestigiosa historia de la Triple Corona venezolana. Este selecto grupo de corredoras representa la cúspide de la excelencia en el turf local, tras conquistar de forma consecutiva las tres pruebas más exigentes del calendario nacional. Cada una de estas hazañas demandó una combinación perfecta de velocidad inicial, resistencia al fondo y un temperamento competitivo excepcional sobre la pista de Coche.

Mi Querida Emma: la última monarca de la diadema

La última pieza en sumarse a esta codiciada lista de inmortales fue la campeona Mi Querida Emma. Esta excepcional potra completó la trilogía de gema selectas bajo la magistral conducción del jinete Jaime Lugo hijo, ejecutor impecable sobre los estribos en cada uno de los compromisos de la ruta.

El camino de la defensora del patio hacia la gloria eterna contó con el sello profesional de dos destacados entrenadores en diferentes etapas de la campaña. Ramón García Mosquera asumió la preparación inicial y aseguró el éxito en los dos primeros pasos del tablero. Posteriormente, Gabriel Márquez tomó la responsabilidad de su cuido en el establo para el examen definitivo, donde Mi Querida Emma selló la exigente distancia de los 2.400 metros del Clásico General Joaquín Crespo. Su triunfo no solo añadió un capítulo dorado a los registros oficiales, sino que también reavivó la pasión de la afición por la gesta más desafiante del hipismo venezolano.