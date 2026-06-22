Estadística clave: Conoce el balance de las gualdrapas ganadoras en la R26 de La Rinconada

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La vigésima sexta reunión se desarrolló con total éxito el domingo 21 de junio para celebrar el Día del Padre. La jornada contó con la programación de 12 competencias entre ellas: IX Clásico El Corsario (GIII), VI Clásico Bambera (GII) y el II Clásico Ángel Francisco Parra (GIII), al mismo tiempo el tradicional juego 5y6 arrojó un monto récord de recaudación por cuarta semana consecutiva.

Ejemplares ganadores: Números gualdrapas La Rinconada Datos Hípicos

El número de la gualdrapa en los ejemplares participantes constituye una referencia estadística clave para el público aficionado en la arena caraqueña y esta cifra no solo identifica al competidor, sino que define tendencias de victorias.

Durante la jornada dominical, seis ejemplares identificados con los números en la gualdrapa 3 y 7 fueron los que más visitaron al recinto de ganadores.

Por el número tres (3) triunfaron:

La castaña Paula del Carmen, en la séptima competencia, primera válida para el juego del 5y6 Nacional, conducida por Félix Márquez, presentada por Mauro Naranjo para el Stud Royal Racing, la cual dejó crono de 76 segundos exactos para el recorrido de 1.200 metros y sorprendió con un dividendo de Bs. 3.443,58.

Luego Canciller novena del programa, tercera válida, con Jhonathan Aray sobre los estribos y Luis Peraza en la preparación, dejó crono de 79.1 para 1.300 metros y abonó Bs. 191,57 a ganador. A su vez, fue primer favorito para Gaceta Hípica.

Finalmente, la yegua Dra Bea, se lleva el triunfo por vía reglamentaria en la quinta válida para el juego de las mayorías, montada por el aprendiz Oliver Medina y preparada por Deibis Guevara, con un tiempo final de 81.2 para los 1.300 metros del recorrido.

Asimismo, por el número siete (7) lograron victorias:

El importado Tuscan Gold (USA) en la primera competencia, con el jinete Jaime Lugo en el lomo y presentado por Riccardo D’Angelo, dejó crono de 112.2 para la distancia de 1.800 metros.

Asimismo, el otro importado Only In America (USA) logró un destacado debut en la sexta carrera bajo la monta de Hemirxon Medina e Ismael Martínez en el entrenamiento y se perfiló como el primer favorito de Gaceta Hípica.

Por último, el alazán criollo Mad Max en la cuarta válida y en gran demostración, preparado por Henry Trujillo y guiado por Iván Pimentel Jr., además de ser el primer favorito para Gaceta Hípica.