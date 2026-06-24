¿Recuerdas a la yegua que montó Emisael Jaramillo en jornada selectiva? ¡Vuelve a La Rinconada tras 196 días!

Suscríbete a nuestros canales

El segundo meeting de la temporada 2026 llega a su novena semana de acción este próximo domingo en el hipódromo La Rinconada con la realización de la reunión número 27 que trae consigo una programación de 12 emocionantes carreras que incluyen el segundo paso de la triada para potrancas.

Datos hípicos: Reaparece La Rinconada

La cincoañera Bendecida (número 8) hará su reaparición a la pista de Coche luego de 196 días sin correr para participar en la cuarta carrera dominical. Prueba especial para yeguas nacionales e importadas de cinco años, ganadoras de dos carreras, con la monta en esta ocasión del jinete profesional Ivan Pimentel Jr. y cuenta con el entrenamiento de Freddy Petit, en defensa de los colores del Stud ‘La Vieja II’. Posee una campaña de 31 actuaciones para dos triunfos.

Su más reciente actuación fue el pasado año, específicamente en la jornada de cierre de diciembre donde contó con la monta de Emisael Jaramillo y en esa ocasión arribó en la duodécima casilla en una carrera que fue ganada por Princesa Julie con la amazona Katie Davis.

Esta castaña de cinco años es una hija del semental Vacation por Tabatha Hadar en Documentary nacida y criada en el Haras Paumar.

Ejercicios Previos: La Rinconada Datos hípicos

Jun 13 I. Pimentel Jr. E/S 14 26,2 38,3 (600) 51,2 2P 64,3 4P 79,2/94,3// movida los 100 finales y respondió.

Juni 19 I. Pimentel Jr. E/S del aparato 25,2 38,4 51,3 (800) 65,4/79,4// al tiro, movida los 200 finales con gríngola. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.