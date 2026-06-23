La velocidad está de vuelta en el 5y6: El ejemplar más rápido del lote retorna este domingo a La Rinconada

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La reunión 27 de la presente temporada cerrará la actividad de junio este domingo 28. El menú hípico presenta 12 competencias con la disputa de una importante prueba selectiva que viene hacer el segundo paso de la triada pa incluye el gran atractivo de una Condicional Especial para caballos nacionales e importados.

La máxima emoción de la jornada se reservará para la séptima carrera, primera válida del 5y6 Nacional. Esta carrera que sube el telón en el 5y6 nacional viene hacer una Condicional de Reclamo para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 1 carrera, en distancia de 1.100 metros y con un premio de $27.040 a repartir.

Hijo de Champlain: Reaparece La Rinconada Datos hípicos

Entre los nueve competidores destaca la presencia de Sr. León, ejemplar que lucirá el número ocho en su gualdrapa. Para esta ocasión contará con la monta del jinete Rafael Solano y ahora es entrenado por German Cordova, el caballo regresa a la acción en el óvalo caraqueño tras un período de 84 días sin correr.

En su última actuación efectuada el día 05 de abril del 2026, el nacido y criado en el Haras La Primavera arribó en la tercera casilla a cinco cuerpos y medios del ganador Verstappen.

Para este compromiso, el pupilo del Stud “E.V.” va con los siguientes implementos: V (Vendas), Gr (Gringolas), BB (Bozal Blanco) M (Martingala) y La (Lengua Amarrada).

Trabajo previo a su reaparecida en La Rinconada

El trabajo reciente del pupilo de Cordova en el óvalo caraqueño lo realizó el día 20 de junio donde marcó 13,4 26,2 38,4 (600) 52 2P 65 4P 80,4 con remate de 12.4 muy movido con el jinete Rafael Solano. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.