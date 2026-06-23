Conoce las condiciones de la innovadora prueba para profesionales en el óvalo de La Rinconada

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La afición hípica venezolana conoce en su totalidad la programación de competencias pautada para el próximo domingo. Esta jornada representará la novena fecha oficial del segundo mitin de la temporada y asumirá un rol protagónico en el calendario, pues traerá consigo la disputa del segundo paso de la Triple Corona destinada a las potrancas de tres años.

Ante la magnitud del compromiso, las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) ejecutan de forma constante los ajustes necesarios con el firme propósito de estructurar reuniones equilibradas en beneficio de los actores fundamentales de la actividad hípica local.

En este sentido, la pulcritud de los espectáculos dominicales recibió un respaldo institucional de gran envergadura. El nombramiento de la nueva Comisión Nacional de Carreras, cuya presidencia recae sobre María Alejandra Terán, responde a la necesidad de velar por la transparencia en cada uno de los eventos oficiales. Con la implementación de esta medida, el gremio de criadores, propietarios, entrenadores y jinetes dispone de una estructura formal abocada de manera exclusiva al resguardo legal y técnico del deporte en los óvalos del país.

Como resultado de esta dinámica organizativa, la directiva incluyó en el orden oficial de la reunión número 27 un atractivo programa que, además del evento selectivo de grado, contará con una competencia condicional especial. Dicha prueba posee una relevancia estratégica para los apostadores, ya que marcará la apertura formal del tradicional juego del 5y6 nacional.

Una prueba exclusiva para profesionales en busca de oportunidades

El análisis de la jornada destaca una competencia singular estructurada en la antesala de los grandes eventos. A la altura de la segunda carrera del orden oficial, con hora de partida fijada a la 1:25 de la tarde, se escenificará un trayecto de 1.200 metros reservado para ejemplares nacionales e importados de 5 y más años, en condición de debutantes o no ganadores.

La particularidad de este cotejo radica en las condiciones de inscripción para los conductores, pues la carrera se diseñó de forma exclusiva para jinetes que no registren más de cinco victorias en los últimos doce meses dentro de los hipódromos venezolanos. Esta condición brinda una vitrina de enorme valor para aquellos profesionales que buscan consolidar su efectividad en el patio caraqueño.

La nómina oficial del compromiso de velocidad: La Rinconada

Un total de siete piezas saltará a la arena con el objetivo de romper el encanto de la soltería en el óvalo de Coche. Los binomios de competidores y preparadores quedaron definidos en la secretaría de carreras bajo el siguiente orden:

Seven Time: Saldrá a la pista bajo la conducción del jinete Luis Montilla, en una yunta profesional con el entrenador Ramiro Caldeira.

Doctor Ely: Recibió la monta del joven Deyker Acosta y acude bajo la estricta preparación técnica de Abraham Campos.

Athletic Time: Defenderá su opción con los estribos de Kelvin Aray bajo la tutela y cuido del preparador Germán Rojas.

Cedsrunner: Contará con la guía enérgicos de Reniel Rondón y la presentación desde los establos de Henry Trujillo.

Theo: Una interesante carta que conducirá el experimentado Iván Pimentel, pieza que también cuenta con el entrenamiento de Henry Trujillo.

Believe Andrew: Tomará el aparato de salidas bajo las órdenes del internacional Alfredo García Paduani en combinación con el preparador Dotwing Fernández.

Vision: Cerrará la nómina de la competencia con la monta de Juan Belisario y el cuido profesional del entrenador Omar Oviedo.

La combinación de un marco legal fortalecido y competencias de alto nivel técnico anticipa una tarde de intensas emociones en La Rinconada, donde el desarrollo de las estrategias desde las caballerizas jugará un papel decisivo en el marcador final.