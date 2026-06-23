¡Atención Hípicos! Reaparece el eterno "dato" de Coche tras doce meses fuera de las pistas

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El Hipódromo Internacional La Rinconada afina los detalles para una nueva jornada de competencias este domingo 28 de junio. La reunión número 27 de la presente temporada promete altas emociones para la afición, especialmente por el retorno a la acción pública de un ejemplar que acapara la atención de los analistas y tomadores de tiempo.

Tras un prolongado período de inactividad que sumó 371 días fuera de las pistas de carreras, este competidor buscará el camino de la reivindicación en el óvalo de la capital venezolana.

El escenario para este esperado regreso será la segunda competencia del programa oficial, una prueba pautada para las 1:25 de la tarde. El compromiso se estructuró sobre un recorrido de velocidad de 1.200 metros, donde un selecto grupo de seis rivales saldrá al paso con la firme intención de amargar el retorno del cotizado corredor.

Un historial de contratiempos en el aparato de salidas

La trayectoria de este hijo del semental Golden Dynasty en la matrona Believe, descendiente directo del consagrado Twirling Candy, posee una particularidad que lo convirtió en un habitante constante de las libretas de apuntes de los apostadores. En sus actuaciones previas bajo la conducción de los jinetes Hemirxon Medina, Leomar Sangronis y, de manera más reciente, el aprendiz Ángel Ybarra, el ejemplar desarrolló una costosa costumbre de otorgar ventajas insalvables en el momento del brinco inicial.

A pesar de registrar potentes avances en los metros decisivos de la recta final, el esfuerzo resultaba estéril debido al terreno perdido en los primeros compases del trayecto. No obstante, esa notable capacidad para recuperar terreno en la corta distancia permitió que su nombre figurara de forma permanente como el gran "dato" oculto entre los conocedores del patio caraqueño, quienes siempre esperaron un desarrollo limpio de carrera para ver su máximo potencial.

Estrategia renovada desde el puesto exterior de la pista

Para este compromiso definitivo en la reunión 27, el entrenador a cargo de sus condiciones físicas optó por un cambio de estrategia en la conducción técnica. La responsabilidad de enderezar el rumbo del purasangre recaerá en el experimentado jinete Alfredo García Paduani, un profesional con el recorrido necesario para solventar los problemas de temperamento en el aparato de salidas.

Una de las grandes ventajas para el planteamiento estratégico de la competencia radica en la asignación del puesto de pista. Al largar por la parte más externa de la cancha, específicamente desde la posición número seis, el ejemplar evitará el tráfico inicial y el sofoco de los puestos internos, un factor que suele favorecer una partida fluida. De lograr un brinco perfecto y en sintonía con el grupo, este compromiso representa una oportunidad de oro para el binomio profesional, ya que un triunfo significaría la primera victoria de la temporada tanto para el experimentado látigo en su retorno al circuito local, como para el preparador de la caballeriza.

Ejercicios previos a su regreso: La Rinconada No válidas Carreras

Jun 13 A. García Paduani E/S 14,3 28,3 42,2 (600) 58,1 2P 76,1/ cómodo más BB (Bozal Blanco).

Jul 20 A. García Paduani E/S 15 29,1 42,2 (600) 58,1/ de 2V, muy cómodo con BB (Bozal Blanco). Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.