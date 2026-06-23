De la estirpe de un ganador de Grado 1: El análisis de pedigrí ante el esperado debut dominical en La Rinconada

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El proceso de renovación del parque caballar en el principal coso hípico de Venezuela sumó un capítulo de enorme interés para los aficionados y analistas. Hace pocos meses, el portal especializado en noticias hípicas Diez Furlongs dio a conocer, a través de su cuenta oficial en la red social Facebook, el próximo arribo de tres ejemplares importados desde Panamá. El propósito de este traslado apunta de forma directa a iniciar campaña formal en la presente temporada 2026 del turf nacional, un movimiento que inyecta competitividad a las programaciones dominicales en el óvalo de Coche.

La confirmación de la noticia llegó por intermedio del propietario Víctor Hung. El inversionista, cuyos intereses estuvieron vinculados a la prestigiosa cuadra Kung Hey en territorio centroamericano, ratificó el movimiento técnico y precisó que, en esta nueva etapa dentro de la pista caraqueña, las piezas defenderán de manera exclusiva las sedas del tradicional Stud Reina Morena.

El esperado estreno en los lotes del 5y6 nacional

La expectativa del público finalizará este domingo. Una vez publicado el boletín oficial de inscritos para la reunión número 27, el nombre de Sol Viva La Paz (USA) apareció ratificado a la altura de la segunda carrera válida para el juego del 5y6. Esta potra castaña de tres años posee un antecedente inmediato en los libros de secretaría, ya que su debut se planificó para una reunión previa, oportunidad en la que sufrió un retiro forzoso por Disposición Reglamentaria de las autoridades hípicas.

Para este compromiso definitivo, la pupila del Stud Reina Morena cuenta con las condiciones físicas que le otorgó el preparador José Luis Balzán en las jornadas de entrenamientos mañaneros. Asimismo, la responsabilidad de guiar sus pasos sobre el recorrido recaerá en el jinete profesional José Alejandro Rivero. El reto inicial del ejemplar consistirá en romper el rótulo de debutante en el patio local, tras una campaña previa de seis presentaciones en el circuito de Panamá donde no logró alcanzar la ansiada victoria.

Una línea de sangre con estirpe de Grado 1

El análisis del pedigrí de Sol Viva La Paz revela conexiones genéticas de primer orden en la hípica estadounidense. Se trata de una hija del semental Rock Your World, un corredor de alta valía que acumuló tres victorias en un historial de siete actuaciones públicas. El hito supremo en la campaña de este reproductor se escenificó el 27 de febrero de 2021 sobre la pista de Santa Anita Park, escenario en el cual conquistó de forma soberbia el Runhappy Santa Anita Derby (Grado 1).

Por el lado materno, la prospecta es producto de la yegua JP’s Flashy Honey, una pieza cuya trayectoria pistera concluyó sin triunfos en un total de cuatro salidas a la cancha. Sin embargo, el valor de la línea baja se fortalece con la presencia del abuelo materno Flashy Bull, un solvente corredor de fondo que completó diecinueve compromisos públicos con un saldo de cinco victorias, dos de las cuales correspondieron a exigentes eventos de grado en los circuitos norteamericanos.

La combinación de estas corrientes sanguíneas genera fundadas esperanzas en el entorno del Stud Reina Morena, escudería que busca un estreno triunfal en el exigente escenario del 5y6 nacional.

Ejercicios: La Rinconada Próximo a Debutar Sol Viva La Paz

Jun 04: A. R. Peña E/P 16,3 32,3 (400) de 2V, de carreron, recta de enfrente.

Jun 09: A. R. Peña E/P 16,2 29,3 43 56,2 (800) de 2V en la recta de enfrente cómoda. Así se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos