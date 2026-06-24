¡Debut de estirpe! Una hija de Manchester y Carontes se estrena en La Rinconada

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El óvalo caraqueño afina los detalles para la reunión número 27 de la presente temporada dominical. En el orden de competencias, el estreno de la potranca Madagascar acapara la atención de los analistas de pedigrí y de la afición hípica. La defensora del Stud "The Big Five" realizará su primera actuación pública en el principal coso hípico de Venezuela bajo la estricta preparación técnica de Riccardo D'Angelo y la monta de Hemirxon Medina

El debut de la competidora se escenificará en la octava carrera del programa oficial, compromiso que representa la segunda válida para el tradicional juego del 5y6 nacional. La prueba, pautada de forma exacta para las 3:55 de la tarde, reunirá a un total de nueve aspirantes en un exigente recorrido de 1.300 metros sobre la pista de arena.

Este cotejo posee un atractivo especial en el plano institucional, ya que se estructuró bajo la condición de carrera condicional especial para yeguas nacionales e importadas de tres años, en calidad de debutantes o no ganadoras. Asimismo, el incentivo económico añade un alto nivel de competitividad al espectáculo, pues las autoridades fijaron una bolsa de premio adicional especial a repartir que asciende a los 33.800 dólares.

Genética ganadora y herraje ligero para el estreno

La composición genética de la potra genera fundadas esperanzas en su establo. Se trata de una hija del recordado campeón nacional Manchester en la matrona Carontes, una línea baja que cuenta con el respaldo del influyente semental Mutakaddim. El nacimiento y la cría de esta pieza se registraron en los potreros del Haras La Alegría, un establecimiento que destaca por la resistencia de sus productos en las distancias intermedias y de aliento.

Para este bautismo de fuego en la pista de La Rinconada, el cuerpo técnico de la cuadra optó por una configuración simple en los aperos de la debutante. La potranca saltará a la cancha con la única adición del implemento reglamentario de la lengua amarrada (La), una herramienta destinada a optimizar su respiración en los tramos de velocidad y a garantizar un desplazamiento cómodo en los metros finales del trayecto.

La Rinconada: Padre Madre R26

Manchester (23-11): a los 3 años, Campeón Tresañero en 2015, 1º Clásico República Bolivariana de Venezuela (G1), Copa de Oro (G1), Francisco de Miranda (G2), a los 5 años, 1º Clásico Ejército Nacional Bolivariano (G2), Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (G2), Hylander (G3), Copa Unicría (machos).

Carontes (35-14): a los 4 años, 1º Copa El Corsario, a los 5 años, 1º Clásico Segula C (G3), Clásico Peggy Azqueta (G3), Clásico Coproca (G3), Copa Pensylvania, Copa Front Stage, a los 6 años, 1º Clásico Segula C (G3), Copa Rafael Rodríguez Navarro.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Madagascar:

May 09 Yam. González E/P 17 31 43,3 (600) 56,3 2P 69,3 4P 83,3/98,4/7 contenida.

May 16 O. Medina E/P 15 27,4 40,3 (600) 53 2P 66,2 4P 81,1/apareado con Bella Ragazza. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.