Legado y finanzas: Una familia hípica desata excelentes dividendos en La Rinconada

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La emoción de las carreras de caballos no se detiene. Esta disciplina representa una tradición arraigada a escala global, pero en Venezuela el hipismo es un sentimiento que prácticamente se lleva en la sangre. Desde los aficionados más jóvenes hasta los adultos mayores esperan con ansias cada fin de semana para disfrutar del deporte que mueve multitudes y desata pasiones en cada rincón del país: las competencias de carreras de caballos.

Más allá de la cotidianidad de los resultados, un hecho histórico y de profundo interés familiar se suscitó entre la reunión número 22 y la vigésima tercera jornada de competencias, cartelera que marcó el cierre oficial del mes de mayo. Padre e hijo, ambos profesionales de la fusta, inscribieron sus nombres con letras de oro en la arena de Coche al concretar sendos tripletes de victorias en semanas consecutivas, una hazaña que enaltece el espectáculo hípico nacional.

El regreso triunfal de Jaime Lugo Jr.: La Rinconada

La gesta familiar comenzó a edificarse durante la reunión número 22. En esa jornada, el joven jinete Jaime Lugo Jr. demostró las condiciones que lo acreditan como uno de los talentos con mayor proyección en el patio al conseguir un espectacular triplete de triunfos, una marca personal que no registraba desde la temporada 2023.

Es oportuno recordar que este profesional de los estribos cumplió campaña fuera de las fronteras venezolanas por un periodo determinado. Más allá del número de victorias obtenidas en el exterior, esa etapa le permitió acumular múltiples experiencias internacionales que hoy resultan clave para consolidar su desarrollo técnico e intelectual en su país natal.

Las tres fotos del joven Lugo en la reunión 22 se registraron bajo las siguientes combinaciones:

Rey Enigma: en impecable yunta con el preparador Fernando Parilli Araujo.

My Striking Mate: bajo los cuidados y la presentación de Noel Kucich.

Sucro: un triunfo selectivo en sociedad con el entrenador Fernando Parilli Tota.

El "General" impone su ley en la pista: Destacado R23

La respuesta familiar no tardó en llegar. Apenas una semana después, en el marco de la reunión 23, su padre, el legendario Jaime el "General" Lugo, asumió el rol de jinete más destacado del programa dominical al cruzar la meta en ganancia en tres ocasiones distintas. Con este nuevo triplete en su laureada trayectoria, el fustigador zuliano arribó a la impresionante cifra de 2.455 victorias de por vida, un número que lo mantiene firme en la caza del histórico récord absoluto de primeros lugares que aún ostenta el recordado campeón Juan Vicente Tovar.

A diferencia del éxito de su hijo con diversos establos, el "General" selló un monopolio de efectividad junto a un solo preparador, al lograr sus tres lauros en combinación exclusiva con el entrenador Ricardo D'Angelo por intermedio de los siguientes ejemplares:

Fatima Blush (Usa): valiosa importada que dejó una grata impresión cronométrica en la distancia de 1.500 metros.

Pittaluga (Usa): otra pieza de origen norteamericano que respondió a las exigencias de su conductor en los tramos finales.

El Relámpago: el imponente pistero del Haras La Primavera que completó la jornada perfecta en la competencia central de la tarde.

Impacto económico en los ingresos de la hípica: Premios Familia

Además del prestigio deportivo y el orgullo familiar, la notable efectividad de los látigos zulianos se tradujo en un importante rendimiento financiero para los propietarios de los ejemplares que defendieron. Entre la reunión 22 y la reunión 23, las montas conducidas por padre e hijo acumularon un total de $184.210 únicamente por concepto de premiación adicional especial.

De este monto global, ambos profesionales de la fusta recibirán el porcentaje reglamentario correspondiente a sus respectivas victorias, una recompensa económica que complementa una de las páginas más emotivas e inspiradoras de la presente temporada en el Hipódromo La Rinconada.

El óvalo de Coche es cuna de dinastías hípicas: el relevo generacional entre jinetes y entrenadores

La historia del Hipódromo La Rinconada atesora en sus páginas la presencia de notables dúos familiares que dejaron una huella imborrable en la hípica local. En el renglón de los jinetes, el óvalo de Coche ha sido testigo del talento compartido por profesionales de la talla de Franklin Puello padre y Franklin Puello hijo. Esta tradición evoca también la dinastía de los Castillo, quienes en su momento llenaron de emoción y expectativa a los presentes en el recordado Hipódromo de Santa Rita y cualquier otro dúo familiar que se nos pueda escapar al nivel nacional.

Asimismo, el área de los establos cuenta con ejemplos de superación y relevo generacional de primer nivel; tal es el caso de los entrenadores Fernando Parilli Araujo y Fernando Parilli Tota, profesionales que semana tras semana demuestran que la pasión por la preparación de puros de carrera es un legado que se transmite con orgullo de una generación a otra.

Conclusión

La doble hazaña de los Lugo en las reuniones 22 y 23 no solo representa una casualidad numérica o un golpe de fortuna en la taquilla; constituye la confirmación de que el hipismo venezolano es, ante todo, un deporte de tradición, herencia y familia. Ver a Jaime Lugo Jr. capitalizar su experiencia internacional para reencontrarse con el éxito y, de inmediato, presenciar al "General" agigantar su leyenda rumbo al récord de Juan Vicente Tovar, ratifica la vigencia de una dinastía.

En un espectáculo que se nutre de la pasión del público, historias humanas de este calibre elevan el nivel de la hípica en La Rinconada y demuestran que, en la arena de Coche, el talento de campeones es un factor que se hereda y se defiende con honor en cada compromiso.