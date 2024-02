Juan Carlos de Abreu da esta línea para abrir el 5y6 el domingo en La Rinconada (+Video)

El entrenador de caballos Juan Carlos de Abreu va a participar en la octava reunión del primer meeting de la temporada 2024, este domingo 3 de marzo con dos ejemplares en la agenda de diez competencias que se van a realizar a partir de la 1:30 de la tarde, donde no hay selectivas ni pruebas de grado, y contará nuevamente con el juego del 5y6 desde la quinta prueba de la programación dominical.

Abreu conversó con Meridiano y nos contó los pormenores de cómo se encuentran sus pensionados de cara a la reunión oficial del domingo, y esto fue lo que nos dijo. Primero, en la primera de las válidas, tiene al purasangre My Feeling Mate, con la conducción de José Gilberto Hernández, del cual dijo:

“Es un caballo que viene de llegar en un muy buen tercero, en una buena actuación, mejorando mucho sobre las dos carreras que lo precedían, yo pienso que este caballo puede ser una muy buena línea abriendo el 5y6”.

Y por último, en la tercera válida del domingo, Abreu tiene al purasangre My Robbing Mate, con a conducción del aprendiz, Yamper González. “Va a reaparecer, con unos problemas de salud que no le han permitido tener una mejor campaña, es un caballo todavía un poco falto, pero no se debe dejar fuera de las combinaciones, porque puede ser una sorpresa, y lo pueden acompañar con los favoritos”.