José Ortiz y Cherie DeVaux, los ganadores del Kentucky Derby (G1) 2026 lanzarán la primera bola en el Yankee Stadium

Suscríbete a nuestros canales

Tras la celebración de la edición 152 del Kentucky Derby (G1) el pasado sábado 2 de mayo, los profesionales ganadores no han cesado de recibir reconocimientos, entrevistas e invitaciones. Una de las más destacadas es su próxima aparición en el escenario de la Major League Baseball (MLB), cuya temporada 2026 coincide con las emociones de la Triple Corona del hipismo.

Invitación especial en el "Bronx"

El jinete puertorriqueño José Ortiz y la entrenadora Cherie DeVaux han sido invitados por la gerencia de los Yankees de Nueva York para realizar el lanzamiento inicial en el encuentro de este jueves 7 de mayo. En el legendario Yankee Stadium, los denominados "Mulos del Manhattan" recibirán a los Rangers de Texas.

Esta distinción se ha vuelto una tradición reciente; en las últimas ediciones del Kentucky Derby (G1), jinetes ganadores como el venezolano Javier Castellano (2023) y el también boricua Junior Alvarado (2025) cumplieron con este honor. Castellano lo hizo antes de un duelo ante los Atléticos, mientras que Alvarado hizo lo propio el año pasado frente a los Padres de San Diego.

Lo más llamativo de esta jornada será el reencuentro familiar en el terreno de juego. Los Yankees cuentan en sus filas con el lanzador novato Elmer Rodríguez, quien es primo de José y de Irad Ortiz Jr.

Rodríguez, también nativo de Trujillo Alto —la cuna de los famosos hermanos del turf boricua—, confesó a los medios que el pasado sábado estuvo más nervioso por la carrera de sus primos que el día de su propio debut en las Mayores. El joven serpentinero debutó el miércoles 29 de abril con una labor de 4 entradas, donde otorgó 4 boletos y retiró a 3 bateadores, para cargar con la derrota en el revés de los Yankees ante Texas (0-3).

Cherie DeVaux: Orgullo neoyorquino

Para la entrenadora Cherie DeVaux, nativa de Saratoga Springs, este evento representa un regreso triunfal a su estado natal. Cabe recordar que DeVaux anunció este miércoles que Golden Tempo no participará en el Preakness Stakes (G1) el próximo 16 de mayo en Laurel Park. Con esta decisión, la sequía de un triplecoronado en el hipismo estadounidense —que data desde Justify en 2018— se extenderá, al menos, un año más.