Cambios en la transmisión interna: Narrador hípico de 21 años es nombrado como voz oficial de este hipódromo

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Dentro de la industria hípica, una de las figuras de importancia que juega un papel importante, es el de narrador hípico. Él es la persona que lleva la voz de lo que sucede en la pista y se convierte en referencia no solo para el público sino también para los profesionales involucrados directamente con un caballo.

En cualquier parte del mundo, la narración de una carrera de caballos comprende varios puntos éticos que conllevan a una mejor imagen del espectáculo. Grandes figuras del relato, han colaborado para que el hipismo llegue a niveles de audiencia insospechados. Sin embargo, hay otras personas que ejercen un rol importante y es el de ser narrador oficial de los hipódromos.

La juventud en acción desde la cabina de transmisión

A partir del próximo 3 de junio, el hipódromo de Penn National ubicado en Pensilvania, tendrá un nuevo narrador intento. Se trata del joven Nathan Klein, que con 21 años de edad, se convertirá a partir de esa fecha, en el relator más joven a tiempo completo en estar activo dentro de la industria hípica.

Klein, entusiasta hípico, recibe esta oportunidad después de haber hecho su aprendizaje al narrar en varias pistas no solo carreras de purasangres, sino también de cuartos de milla y las de trotones (harness). Próximamente egresará de la Universidad de Arizona en su extensión del Programa de Gestión de Hipódromos.

De acuerdo a la nota de prensa emitida desde el recinto hípico, Nathan Klein es el cuarto narrador en la historia de Penn National, cuya actividad data de 55 años: “No podría tener más suerte de tener esta oportunidad de narrar carreras en un hipódromo tan respetado nada más salir de la universidad. He querido ser locutor desde que tenía seis años y se lo debo agradecer a Penn National. Estoy emocionado por unirme al equipo de carreras de Penn”, apunta con entusiasmo.

Nativo de Nueva York, Nathan Klein recibirá en la Universidad de Arizona el reconocimiento al “Estudiante de último curso distinguido del año”. Su incursión en la actividad es de valioso aporte, pues ahora como narrador oficial, inyectará el conocimiento y talento que ha mostrado, en un oficio nada fácil y que constantemente pide figuras nuevas que vengan a reforzar el espectáculo en los hipódromos.