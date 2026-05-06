Preakness Stakes: Mira cuántos ganadores del Kentucky Derby (G1) no participaron en el segundo paso en los últimos 40 años

Suscríbete a nuestros canales

En el hipismo, una de las hazañas más complejas es conquistar la Triple Corona. Es un evento único en la vida de un purasangre, reservado exclusivamente para ejemplares de tres años; cualquier otra denominación fuera de esa edad es meramente simbólica y carece del peso o el prestigio histórico de la tríada original.

Este miércoles, la entrenadora Cherie DeVaux anuncia que Golden Tempo, flamante ganador del Kentucky Derby (G1) el pasado 2 de mayo, no será inscrito en la edición 151 del Preakness Stakes (G1). La competencia está pautada para el próximo 16 de mayo en el hipódromo de Laurel Park.

Golden Tempo se une a la lista del "No Preakness"

Ante esta noticia, se actualiza una estadística que, aunque poco grata para la afición, es parte intrínseca de la historia moderna de la Triple Corona: los ejemplares que triunfan en la "Carrera de las Rosas" pero se ausentan de la "Joya del Medio".

En las últimas cuatro décadas, seis ganadores de Churchill Downs optaron por no competir en el Preakness (G1): Grindstone (1996), Country House (2019), Mandaloun (2021), Rich Strike (2022), Sovereignty (2025) y ahora Golden Tempo (2026).

Históricamente, la cifra asciende a 55 ejemplares que, tras ganar el Kentucky Derby (G1), no participaron en la segunda gema. Cabe recordar que la primera joya nació en 1875 y el Preakness data de 1873. En esta lista de ausencias notables figuran nombres como el primer ganador del Derby, Aristides, el inmortal campeón californiano Swaps y Gato del Sol.

Polémica y futuro: ¿Cambios en el horizonte?

La ausencia de Golden Tempo priva al Preakness Stakes (G1) de su principal atractivo y reaviva la polémica: ¿es necesario reformar el calendario para dar más descanso a los competidores o debe mantenerse intacto para preservar la tradición?

Con el cambio de mando en la gestión del evento —a partir de 2027, la empresa Churchill Downs Inc. asumirá el control del Preakness Stakes—, el destino de estas competencias y sus tiempos de recuperación podrían tomar un rumbo definitivo.