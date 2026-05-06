¿Ganadores de carreras de Triple Corona y Eclipse Award? Conoce los jinetes latinos que integran este selecto club

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El Kentucky Derby (G1), en su edición 152, no fue solamente el primer paso de la Triple Corona de Estados Unidos; representó además, la inclusión histórica de sus protagonistas en diversas categorías de élite.

Caballo, jinete, entrenador, propietario, criador y caballerizo, junto a sus allegados, ya figuran en los "libros dorados" de la Carrera de las Rosas. En el caso del jockey triunfador, oriundo de Puerto Rico, este alcanzó un hito profesional que no debe pasar desapercibido.

Un club de élite para unos pocos

José Ortiz, jinete boricua del potro Golden Tempo y ganador del Kentucky Derby (G1), completó con este éxito la tríada de victorias en las gemas para ejemplares de tres años, lográndolo con purasangres diferentes.

Su primer triunfo en pruebas de la Triple Corona llegó con Tapwrit en el Belmont Stakes (G1) de 2017, año que marcó uno de los puntos más altos en la carrera del orgullo de Trujillo Alto. Posteriormente, en 2022, se adjudicó el Preakness Stakes (G1) con Early Voting, para completar su ciclo personal de la Triple Corona el pasado sábado en Churchill Downs sobre el lomo de Golden Tempo.

Sin embargo, el logro va más allá de los trofeos en pista. Ortiz se convierte en el quinto jinete latino que, además de poseer al menos una victoria en cada gema de la Triple Corona (de forma individual), ha sido galardonado con el Eclipse Award. Su distinción como Mejor Jinete de Estados Unidos ocurrió precisamente en 2017, el mismo año en que conquistó el denominado "Test de los Campeones".

Los otros cuatro látigos que comparten el honor de sumar victorias en la Triple Corona y poseer un Eclipse Award son: Ángel Tomás Cordero Jr. y John Velázquez (compatriotas y mentores de Ortiz), el maestro chileno José Santos y el venezolano Javier Castellano.

Cabe destacar que el primer Eclipse Award al Mejor Jinete se entregó en 1971 al legendario panameño Laffit Pincay Jr., quien en su inmensa trayectoria ganó tres veces el Belmont Stakes (G1) y un Kentucky Derby (G1), para labrar un camino que integra la actual generación dorada de jinetes latinoamericanos.