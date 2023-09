Johan Aranguren dedica esta yegua como línea para la reunión 36 en La Rinconada

El jockey Johan Aranguren conversó en entrevista para Meridiano, este miércoles 13 de septiembre en la jornada de traqueo realizada en el hipódromo La Rinconada, acerca de sus 3 compromisos a participar en la trigésima sexta reunión de competencia, en el marco del tercer meeting.

Asimismo, de parte del equipo de periodistas de este medio le extendemos las felicitaciones al látigo por la victoria de Durham en la primera válida del 5y6 Nacional, con marcaje de 66.3 para los 1.100 metros el pasado domingo 10 de este mes.

Video: Cortesía de YouTube OficialINH.

Johan comienza tu compromiso con la yegua The Queen Nani en la tercera del programa presentada por Yanir Hurtado que reaparece luego de 56 días de descanso. En lo que va de este año posee una campaña de 6 actuaciones, 1 primero, ningún segundo y 2 terceros ¿Cuál fue el resultado de su preparación en el día de hoy?

-Sobre esta yegua The Queen Nani es una cincoañera que anda bastante bien en cancha gracias al Stud La Vieja por darme la oportunidad, al Señor Evelio también a su entrenador Yanir Hurtado que cada día me estoy dando confianza con los propietarios y con los entrenadores. Es una carrera bastante pareja. Si tiene una enemiga se trata de Chipis Time, que viene de ganar en su última carrera, con 64.1 y creo que es la enemiga, pero The Queen Nani me gusta para ganar.

En la quinta de la jornada que será el Clásico Millard Ziadie (G2) en distancia de 1.800 metros vas a montar a Súper Keilor por tercera ocasión entrenado por Don César Cachazo que reaparece a la pista luego de 49 días sin correr ¿Cómo estuvo su preparación previa a la selectiva del día domingo?

-Es un caballo que viene de correr los 2.400 metros del Clásico República Bolivariana de Venezuela (G1), el tercer paso para la Triple Corona con El Gran Eladio. Llegó de segundo en esa oportunidad. El caballo anda bastante bien en cancha que lo importante es mantenerse bien y con el buen entrenamiento de Don César Cachazo es un duro en las distancias largas. Sus dos enemigos son: El Gran Eladio y Li Tre Fratelli.

Hay un dato interesante que te queremos mencionar Johan y es en relación a esta prueba selectiva: Eres el jinete activo aquí de La Rinconada que ha ganado dos veces este clásico: La primera lo obtuviste en 2013 con Good Friend entrenado por el propio Don César Cachazo y la segunda en 2014 con Megavatios presentado por Carlos Regalado. Está edición que viene será tu tercera oportunidad esta vez con el ejemplar Súper Keilor de Don César Cachazo.

-He tenido la oportunidad de ganar este Clásico Millard Ziadie en dos oportunidades. La primera con Good Friend un entrenado por César Cachazo que me está dando la oportunidad con Súper Keilor y luego al año siguiente vuelvo a repetir con Megavatios de Carlos Regalado Soto. Ahora corro con Súper Keilor y ojalá que tengamos la suerte de estar invicto en este Clásico Millard Ziadie.

Y culminas con tus compromisos Johan, en la primera válida del 5y6 que será el Trofeo Hospital Militar Dr. Vicente Salias Sanoja. Allí vas a montar a Hermano Juancho preparado también por Yanir Hurtado que reaparece luego de 21 días de descanso ¿Qué nos puedes comentar de su preparación el día de hoy?

-Sobre este caballo Hermano Juancho, en su última carrera mejoró mucho, ya que llegó tercero a 13 cuerpos del caballo Magnánime. Creo que en esta oportunidad le suben 100 metros y el caballo va a estar decidiendo. Sí tiene enemigo es con My Father Antonio.

Johan de tus 3 compromisos, ¿cuál es la línea del 5y6 para dedicar a la afición hípica este domingo?

-De mis 3 compromisos la que va a ganar es The Queen Nani.