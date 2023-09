Humberto Correia con línea de alto voltaje para el 5y6 dominical

En viernes de trabajos con los participantes de las carreras, nos encontramos en el hipódromo La Rinconada, y vamos a conversar con el entrenador Humberto Correia acerca de sus cuatro presentados para esta reunión número 38, sus impresiones y cómo se han ido desarrollando las actividades con sus pupilos en esta semana, y estas fueron sus declaraciones:

Buenos días entrenador, ¿cómo se encuentra y cómo se prepara para este domingo?

-Buenos días, un saludo ante todo. Gracias por la entrevista.

Tiene cuatro presentados para este domingo

-En efecto, tenemos cuatro compromisos para el fin de semana, tres de ellos vienen a reaparecer.

Inicia en la tercera carrera con el caballo Invencible, ¿Cómo ha sido el trabajo con el esta semana?

-Este es un gran caballo, considero que un si no es el mejor, es uno de los mejores ejemplares que tengo hoy en la cuadra. Para esta carrera, viene al 70% de su condición física y anda bastante bien. Yo creo que con ese 70% debería estar cristalizando la carrera, de verdad que es un gran ejemplar al que le tengo mucha fe y mucha confianza. Lo tenemos en un gran concepto, le hemos dado el tiempo suficiente para que reaparezca de buena manera en esta carrera.

En la tercera válida trae como presentado al caballo Eterno

-Este es otro de los ejemplares que va a reaparecer, tuvo un problemita en una de sus manos, pero ya está 100% recuperado. El caballo viene bien para la carrera, el jueves fue al aparato de partida, lo hizo muy bien, considero que este caballo de superar la reaparecida debe estar decidiendo.

En la octava competencia presenta a Decidida que viene de un segundo lugar en la última competencia

-Esta es una yegua que está en un riguroso turno en este lote, todo va a depender del planteamiento de carrera, vamos a tratar de hacer la carrera de ella como tiene que ser y cristalizar.

En la décima tiene como inscrita a la yagua Inspiración, esta será su tercera carrera, ¿Cuál es el planteamiento con ella para la carrera?

-Esta es otra de las que va a reaparecer, está al 100% y bastante bien, tiene buen ejercicio para la carrera si no fuera por la reaparecida, yo se las dedicaría a ustedes en línea, solo les digo que la acompañen con las favoritas.

Le toca salir desde el puesto 13 en el aparato de partida, ¿qué estrategia va a tomar para poder tener un buen brinco de salida y mantenerse en los primeros puestos?

-Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es la condición de la pista ese día, ojala que no llueva, que la pista no se ponga pesada, no se ponga lodada, esta es una yegua bastante rapidita, ligerita, lo que necesitamos es una buena partida para que el jinete vaya bajando sin molestar a sus compañeros y luego que haga su carrera.

¿La línea de Humberto Correia para este domingo?

-Decidida, para mí, de mis presentados esta es la línea del 5y6.

Foto: Néstor Piamo

Un saludo a la afición hípica y la invitación para que asista este domingo al hipódromo La Rinconada a presencia de las carreras de caballos.

-Sí, de verdad que no me queda más, sino invitar a todo el público hípico para que vengan y compartan con nosotros una tarde de carreras, que sellen su cuadrito, que apoyen nuestro trabajo en el hipódromo, no solamente el mio, sino el de todos los que hacemos vida aquí en La Rinconada.

Muy agradecidos entrenador y que tenga mucho éxito para este domingo.

-Muchísimas gracias a ti, saludos, suerte y felicidad.