Yanir Hurtado con gran dato para el pool de cuatro en La Rinconada

Desde el hipódromo La Rinconada se vive la emoción del juego de las mayorías, entrenadores y jinetes dan lo mejor de sí para afrontar cada reunión; y brindar al público espectador un gran espectáculo. Los días de trabajos se ponen a tono los ejemplares para el compromiso que se avecina.

En esta oportunidad conversamos con el entrenador Yanir Hurtado sobre sus compromisos para la reunión 38 y estas fueron sus palabras:

Buenos días entrenador, ¿cómo se siente y cómo se prepara para este domingo?

-Todo bien, gracias a Dios, preparándonos como siempre para para tener una buena actuación este fin de semana.

Entrenador, tres compromisos para la cita dominical, y la inicia en la propia primera carrera de la tarde donde presenta a la yegua Miss Indiana, ¿Cómo la ha visto y cómo ha trabajado para esta semana?

-Excelente, se encuentra muy bien, está en buenas condiciones y se ha visto muy bien en los trabajos, tiene bastantes aprontes, le dimos el tiempo suficiente y tengo que anunciar que hay un cambio de monta, lo más seguro es que la yegua la monte Jhonathan Aray con 55 kg.

En la quinta tiene a Go Nani Go, viene a su tercera presentación, viene con el descargo de Leomar Sangronis, ¿Cómo ha sido el trabajo con esta yegua? ¿Y si le ha colocado algún implemento nuevo para esta nueva presentación?

-Le colocamos el implemento bozal blanco, porque la última vez no se le colocó por una omisión de mi parte, en esta oportunidad se lo colocamos y la yegua anda muy bien.

-El descargo y el puesto de pista son factores importantes para que ella tenga un buen desempeño, sin embargo, no desestimar la presencia de la número 1 (Coffee time), que viene de hacer una buena actuación, debutando con un buen crono y a la número 5 (Madamme Walker), también es una yegua, que tengo entendido anda muy bien, con esas tres se asegura la primera válida.

En la séptima finalizar sus compromisos con Black Andrew. ¿Cuál ha sido el trabajo más destacado de este ejemplar para esta semana?

-Un buen trabajo, es un caballo que por su condición no se le puede exigir mucho, pero anda muy bien, así que no lo pueden dejar fuera de sus combinaciones, porque el lote donde se presenta hay varios en esta carrera de colegas que se han visto bien en sus trabajos, pero mi caballo anda muy bien y puede ganar la carrera.

¿Cuál es el imperdible de Yanir Hurtado para este domingo?

-Bueno, yo el promedio lo tengo bien alto, y espero se mantenga, Go Nani Go tienen que ponerlo en el pool obligatoriamente. A estos dos animales que corren en el pool no lo pueden dejar por fuera.

Muchísimas gracias entrenador. Un saludo a la afición hípica para que siga apoyándolo hipismo y para que venga el hipódromo La Rinconada.

-Por cierto, que están pagando muy buen dividendo, hay que seguir apoyando el hipismo, mientras más la gente apoye el 5y6 vamos a tener mayores beneficios.

-Mucha suerte y que Dios les bendiga a todos.