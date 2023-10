Breeders' Cup: Practical Move colapsa en la pista de Santa Anita mientras ejercitaba

Otra baja para la Breeders' Cup. Este martes 31 de octubre en horas de la mañana mientras ejercitaba, el caballo Practical Move colapsa y muere en la arena del hipódromo de Santa Anita, a días de su compromiso en la Dirt Mile (G1), tercera carrera del sábado en una milla en arena.

El pensionado de Tim Yakteen que iba a conducir el puertorriqueño Ramón Vázquez, "se sospecha que sufrió un evento cardíaco mientras regresaba de su galope" según palabras de la organización Breeders' Cup. El descendiente de Practical Joke era ganador de cinco carreras en ocho actuaciones y más de 920.000 dólares en premios. Entre sus triunfos se cuenta el Santa Anita Derby (G1), el San Felipe (G2) y Los Alamitos Futurity (G2).

Practical Move no participó en las carreras de la Triple Corona y regresó el 6 de octubre con una fácil victoria en una Opcional de Reclamo de $80.000 en 1.600 metros, latigueado por el propio Ramón Vázquez con 54 kilos y tiempo de 1:35.0. En la Dirt Mile (G1) competiría contra el favorito Cody's Wish, que buscará ganar este evento de manera consecutiva y contra National Treasure, el ganador del Preakness (G1) este año, además de los triunfadores clásicos Charge It y Zozos.