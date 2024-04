Esto dice Juan Carlos de Abreu de su presentado que es la línea de Gaceta en la reunión 13 (+Video)

Uno de los protagonistas de la reunión número 13 del primer meeting de la temporada 2024, en el hipódromo La Rinconada, es el entrenador Juan Carlos de Abreu, quien tienen tres purasangres inscritos para correr en la tarde dominical, todos, dentro de las válidas del 5y6 nacional, que van a comenzar a partir de la 3;10 de la tarde, y tienen la mejor prueba en la quinta de las válidas.

Meridiano conversó el preparador de purasangres la mañana de este miércoles, sobre las condiciones de cada uno de sus pensionados que van a participar en la reunión dominical, y esto fue lo que dijo el entrenador.

En la tercera de las válidas, tiene a la yegua My Peggy Mate, con la monta de Hemirxon Medina, en una prueba de 1.300 metros. “Una carrera bastante pareja, la yegua viene de correr con unos contratiempos en carrera, el jockey repite la monta y eso es una gran ventaja, lamentablemente nos toco el puesto de pista número uno, pero pienso que es una yegua que no se debe dejar por fuera bajo ningún concepto en las combinaciones del 5y6”.

Luego en la quinta de las válidas, Abreu tiene dos presentados My Towering Mate, conducido por Yoelbis González, y My Playing Mate, con el aprendiz Edicson Acevedo. De los cuales dijo lo siguiente: “My Playing Mate es un ejemplar que se está poniendo poco a poco, esperamos que siga evolucionando, mientras que My Towering Mate, francamente pienso que esta de turno, un poquito difícil de correr, pero ya tenemos la ventaja que el jinete lo conoce, hablamos de los ajustes que se van a hacer en carrera, pienso que puede ser una gran línea para el juego del 5y6 nacional de este domingo”.