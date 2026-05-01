Entre el ajuste y la paridad: El ejemplar que asume el protagonismo en el 5y6 de La Rinconada

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El deporte de los reyes mantiene su marcha indetenible y recibe al mes de mayo con una expectativa renovada. Este periodo resulta crucial para el calendario hípico venezolano, pues marca el preludio de una intensa programación selectiva que promete sacudir los cimientos del óvalo de Coche. Por lo pronto, la reunión número 19 se presenta con una atractiva cartelera de once competencias, donde la paridad y la calidad de los ejemplares garantizan un espectáculo de primer orden para la afición.

Uno de los grandes pilares de la jornada dominical será, sin duda, el 5y6 Nacional. Tras el rotundo respaldo de la fanaticada el pasado fin de semana, el juego de las mayorías busca ahora superar sus propios registros de recaudación. El entusiasmo de los apostadores se refleja en el volumen de jugadas, consolidando al pool como el motor económico y emocional de nuestra hípica.

El análisis de la tercera válida: 5y6 nacional

La octava competencia del programa, correspondiente al tercer eslabón del pool, convoca a caballos de 4, 5 y 6 años, ganadores de dos carreras. En esta prueba de 1.300 metros, la balanza de la competitividad se inclina hacia el alazán Look At Daddy (7). El noble corredor, nacido y criado en el prestigioso Haras El Centauro, acude a este compromiso en plenitud de condiciones bajo la tutela del entrenador Fernando Parilli Araujo.

Para esta importante cita, el defensor del Stud "Marco Antonio III" contará nuevamente con la conducción del jinete profesional Yoalbert Daniel Coa. La confianza en este ejemplar es tal que la "Biblia del Hipismo", Gaceta Hípica, lo señala como el principal favorito de la competencia. No obstante, el lote destaca por su equilibrio, lo que obliga a un análisis profundo de sus capacidades físicas.

La revancha está cerca

El historial reciente de Look At Daddy avala su favoritismo. El pasado 12 de abril, el pupilo de Parilli Araujo protagonizó una final dramática donde cedió el triunfo de forma inesperada. En aquella ocasión, escoltó a escasos ¾ de cuerpo al ejemplar Rey Joaquín tras una lucha feroz en la recta definitiva.

Para este nuevo reto, el planteamiento estratégico presenta una variante clave: el recorte de 100 metros en el recorrido. Con esta menor distancia, el alazán cuenta con los argumentos necesarios para imponer su velocidad desde el brinco inicial. Gracias a su potente desplazamiento, Look At Daddy asoma como el encargado de marcar el ritmo de la prueba y cuenta con el pulmón suficiente para sostener su avance hasta traspasar la meta en ganancia.

Consiguió un ajuste cómodo: La Rinconada

Es importante destacar que este cuatroañero ajustó este miércoles 29 de abril: 15.4 30,3 43,2 (600MTS) (EP) 57,2 2P 71,4/ muy cómodo sin hacerle nada con remate de 12,4 con traqueador J. Medina. Información publicada por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Tercera Válida 5y6