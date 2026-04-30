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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°19

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 06:45 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°19
José Aray
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El día domingo 3 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:35 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

1 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Niño del Cielo 14
El Providencial 11
Zagal (Retirado) 2
Catirote 1
El Abusador  1
One 1

2 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
La Super Kat 10
Yaqui Desings 9
Linda Ilusion  7
Lady Rocket  3
Luna Llena 1

3 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Hollywood  10
Look at Daddy 9
Silk Eyes (ARG) 4
Forrest Gump 4
Prometheus 2
The Soldier 1

4 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Easyasyouplease (USA) 13
Violent and Peace (USA) 11
Starship Gold 4
Milagro del Valle 1
Belleze 1

5 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Predador 12
Vision Shark 8
Gran Lorenzo  4
Leo Alessandro 2
Red Time 2
Zaraceño 2

6 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Truly You (USA) 13
Perfect Dream  9
Catira Mercedes 3
Hatshepsut 3

 

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