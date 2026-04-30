La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°19

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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¡El día domingo 3 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:35 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
1 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Niño del Cielo
|14
|El Providencial
|11
|Zagal (Retirado)
|2
|Catirote
|1
|El Abusador
|1
|One
|1
2 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|La Super Kat
|10
|Yaqui Desings
|9
|Linda Ilusion
|7
|Lady Rocket
|3
|Luna Llena
|1
3 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Hollywood
|10
|Look at Daddy
|9
|Silk Eyes (ARG)
|4
|Forrest Gump
|4
|Prometheus
|2
|The Soldier
|1
4 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Easyasyouplease (USA)
|13
|Violent and Peace (USA)
|11
|Starship Gold
|4
|Milagro del Valle
|1
|Belleze
|1
5 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Predador
|12
|Vision Shark
|8
|Gran Lorenzo
|4
|Leo Alessandro
|2
|Red Time
|2
|Zaraceño
|2
6 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Truly You (USA)
|13
|Perfect Dream
|9
|Catira Mercedes
|3
|Hatshepsut
|3