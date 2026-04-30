La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°19

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de la reuniòn 19 en Coche

¡El día domingo 3 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:35 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

1 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Niño del Cielo 14 El Providencial 11 Zagal (Retirado) 2 Catirote 1 El Abusador 1 One 1

2 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS La Super Kat 10 Yaqui Desings 9 Linda Ilusion 7 Lady Rocket 3 Luna Llena 1

3 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Hollywood 10 Look at Daddy 9 Silk Eyes (ARG) 4 Forrest Gump 4 Prometheus 2 The Soldier 1

4 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Easyasyouplease (USA) 13 Violent and Peace (USA) 11 Starship Gold 4 Milagro del Valle 1 Belleze 1

5 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Predador 12 Vision Shark 8 Gran Lorenzo 4 Leo Alessandro 2 Red Time 2 Zaraceño 2

6 VÁLIDA