El "dato" que tiene banda sonora: La curiosa historia del nombre de la yegua que une el arpa llanera con el 5y6 de la R20

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El hipismo venezolano rinde homenaje a las madres este domingo 10 de mayo. El óvalo de La Rinconada abrirá sus puertas para la vigésima reunión del segundo meeting de la temporada, con un programa de 12 competencias que incluye los clásicos Hypocrite (GII) y Asamblea Nacional (GII), ambos en el trayecto de la milla.

Como es costumbre, el interés de la afición se centra en el juego del 5y6, cuyo inicio está previsto para la séptima carrera. Sin embargo, la atención especial recae sobre la octava competencia (segunda válida), una prueba de 1.100 metros para yeguas de tres años debutantes o no ganadoras, pautada para las 3:55 de la tarde.

Flecha Veloz: Yegua 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En esta carrera destaca la inscripción de la potra Flecha Veloz. La pupila de Luis Peraza contará con la conducción del aprendiz Oliver Medina, quien atraviesa una racha impecable. La tresañera llega con el cartel de "primera favorita" de la revista Gaceta Hípica, avalada por un sólido segundo lugar en su debut el pasado 25 de abril, cuando escoltó a la importada Willy Nilly (USA).

Durante los entrenamientos matutinos de este miércoles, el preparador Peraza ofreció sus impresiones sobre la yegua: “ Esta yegua efectivamente viene de llegar muy bien en su debut y mantiene en condiciones muy óptimas. De parte de la cuadra nos gusta para ganar. Le tocó un buen puesto de partida y buen jinete. De verdad que felicito a Oliver Medina por su gran campaña y realmente nos gusta para ganar. No la dejen fuera de las combinaciones, siempre respetando al resto de las competidoras, pero esta yegua estará decidiendo”

Dato curioso: Nombre Flecha Veloz

La participación de esta ejemplar despierta una curiosidad que conecta el deporte con la música llanera venezolana. Su nombre evoca el famoso golpe llanero "El dato es Flecha Veloz", compuesto e interpretado por Domingo García. Aquella pieza musical relata la historia ficticia y humorística de un burro que, tras desafiar los pronósticos, se impuso en los 2.400 metros del Clásico Simón Bolívar en el óvalo de Coche.

Hoy, la coincidencia supera la ficción. Aquel título musical que pedía apostar por "Flecha Veloz" se traslada a la realidad de los pronósticos hípicos actuales. Este domingo, el nombre que una vez fue leyenda en la voz de este cantautor venezolano, buscará su primera victoria del año La Rinconada.