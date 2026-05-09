Dividendo a la vista: Entérate del ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica que sacudirá la pizarra en el 5y6 dominical

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Este domingo 10 de mayo.en el hipódromo La Rinconada celebrará su vigésima reunión del segundo meeting, que consta de 12 competencias, entre las cuales destacan dos eventos selectivos de Grado como platos fuertes.

La octava carrera, quinta válida para el juego del 5y6 es para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, para el recorrido de 1.100 metros.

La Rinconada: Una sorpresa 5y6 Datos hípicos

La castaña importada Princess Vekoma (USA) (número 11) es una de las competidoras inscritas para la prueba válida, con la conducción de Hemirxon Medina y la preparación de Ismael Martínez para los colores del Stud Santo Niño de Atocha.

La potra norteamericana va a su debut en el principal óvalo venezolano por lo que viene de hacer campaña de dos actuaciones sin triunfo en Estados Unidos y se perfila como segunda favorita para Gaceta Hípica.

En su última competencia antes de venir para Venezuela fue el día 31 de enero en Tampa Bay Downs, un Maiden Special Weight que llegó tercera a 1 1/4 cuerpos de la ganadora Current Yield y fue montada por el látigo criollo Samuel Marín.

Ajuste previo al debut en el 5y6: La Rinconada

Este miércoles 06 de mayo, la nueva pupila foránea de Martínez ajustó 26,4 para 400 metros, en silla, al tiro, contenida publicado en la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas