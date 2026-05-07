¿Quieres los acumulados del 5y6? Lee el ajuste de esta yegua que nadie tiene en La Rinconada

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Este domingo 10 de mayo, se presenta la reunión número 20 con una cartelera de 12 competencias que incluyen dos pruebas selectivas para potros y potrancas en recorrido de 1.600 metros, en lo que representa la segunda fecha dominical del segundo meeting del 2026 en La Rinconada.

La duodécima carrera, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, pautada para las 5:35 de la tarde, enfrentará a yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros, por lo que la estrategia y la resistencia serán claves para decidir quién se llevará.

La Rinconada: Acumulados 5y6 Datos Hípicos

Bienmesabe (9) representa la carta del Stud “Excelso” para el cierre del 5y6. Bajo la tutela de German Rojas y con la monta de Winder Véliz, la alazana de cinco años intentará superar su reciente registro del 12 de abril, jornada en la cual escoltó a Furia desde el quinto puesto a una distancia de nueve cuerpos y medio. Pese a que los pronósticos no la favorecen, su condición física actual la mantiene como un nombre a considerar para las combinaciones exóticas.

Ajuste: La Rinconada

La pupila de German Rojas salió este miércoles 06 de febrero a la pista caraqueña y ajustó: 25,4 39,4 52,4 (800MTS) (ES) 67,3/ al tiro, cómoda con remate de 13 con el mismo Winder Veliz. Así informo por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas