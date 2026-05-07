¡Alerta en la quinta válida! El ajuste que dejó a todos boquiabiertos tras su reciente triunfo en La Rinconada

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Este domingo 10 de mayo de 2026 se efectuará la reunión número 20 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una agenda de doce interesantes competencias que incluyen dos pruebas selectivas de grado.

Como de costumbre la activación del juego de mayorías desde la séptima carrera de la tarde que viene abonar excelentes dividendos para los cinco afortunados ganadores de la jornada pasada.

Hipódromo La Rinconada: Datos Hípicos – 5y6 nacional

Para la undécima competencia de la tarde, quinta válida se correrá una prueba para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadores de 2 y más carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), distancia de 1.400 metros, por un premio especial adicional a repartir de $33.800, correrá Queen Alabama, como una de las ejemplares de una nómina de diez participantes.

Esta castaña de cuatro años es entrenada por Jorge Salvador será conducida nuevamente por su jinete habitual Jean Carlos Rodriguez, para esta oportunidad con 53 kg, saldrá con la gualdrapa número tres, nacida y criada en el Haras La Primavera, esta defensora del Stud ‘Alabama PB’.

Queen Alabama que viene de ganar el pasado 15 de marzo, regresa a la pista luego de una pequeña pausa de 56 días, es una hija de Champlain en One Bullets con campaña de nueve actuaciones para dos triunfos.

Condiciones del ejemplar: La Rinconada Carreras válidas

El día de ayer miércoles realizó ajuste de 16,3 29,3 41,3 (600MTS) (EP) 54,2 2P 67,3 4P 85,1/ cómoda y extraordinaria con remate de 12 con el jinete aprendiz Omar Rivas, así lo dio a conocer la hoja de ajustes de la División de tomatiempos del INH que es publicada en la cuenta oficial de la institución en las redes sociales.

Las yeguas a vencer: Favoritas de la Carrera