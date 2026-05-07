La llave del éxito: Mira lo que mostró el ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica para ratificar su favoritismo en el 5y6

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La cartelera de este domingo 10 de mayo promete emociones de alto voltaje en el óvalo de Coche. La reunión número 20 del segundo meeting presenta un programa de 12 competencias, donde destacan dos pruebas de jerarquía: los clásicos Asamblea Nacional e Hypocrite, ambos de Grado II.

Sin embargo, la atención de los apostadores se concentra en la duodécima carrera del orden, sexta válida para el juego de las mayorías, destinada para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años ganadoras de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo) y en distancia de 1.200 metros.

Yegua: Gran Opción Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Para este compromiso de cierre, participa Rose Sensations (número 11), presentada por el reconocido trainer Riccardo D’Angelo y contará con los servicios del jinete Jaime Lugo Jr. . Cabe destacar que la revista especializada Gaceta Hípica la señala como la primera favorita y la gran opción, lo que la ratifica su estatus como la principal candidata a llevarse el triunfo.

La cincoañera regresa a la acción tras un breve descanso de 49 días, por lo que su última aparición en pista caraqueña fue el 22 de marzo del presente año, en la que escoltó de segunda y a solo pescuezo a la ganadora Lady Monique (USA).

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

La pupila de D’Angelo estuvo en la pista el miércoles 06 de mayo y solo dio un pique, en pelo, al tiro publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas para la carrera: La Rinconada