Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 02-5-2026

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La emoción del turf nacional no se detiene. Este sábado 02 de mayo, el Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas para celebrar la reunión número 11 de la temporada 2026. La jornada promete mantener el alto nivel competitivo que ha caracterizado al año, con una programación de ocho competencias de alto impacto diseñadas para el deleite de la afición.

El plato fuerte: Velocidad y Coraje

El evento central de la tarde será el prestigioso Clásico "Día del Trabajador", una prueba que rinde homenaje a la fuerza laboral del país y que, en esta edición, se disputará como una de las carreras válidas para el 5y6 Nacional.

Distancia: 1.200 metros (Sprint).

Protagonistas: 8 ejemplares de tres y más años.

El rival a vencer: Todas las miradas se centran en Peterose. Tras una contundente victoria en su última salida, donde exhibió una condición física envidiable y gracias a los entrenamientos matutinos, surge como el gran favorito de la cátedra para dominar el recorrido corto.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Susurro (3) - Templario (2) - El De Valle (1). Sra. Florencia (5) - La Batalladora (2) - Chipis Time (1). Candy Cummings (8) - Shakman (6) - Work Time (5). Gerseb (2) - Tapital (7) - El Hacha (8). Alter Ego (8) - Divergente (7) - Rebelde del Valle (1). Folklore (5) - Father Love (7) - The Isaac (9). Peterose (1) - Masttery (5) - King Bulbs (8) Legionaria (4) - Francisky (9) - Marrakech (7).

Fijo: Alter Ego

Dato: Susurro

Buen dividendo: Folklore