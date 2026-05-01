¡Atención! El ajuste de lujo que la acredita como la gran sorpresa de la jornada dominical

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Faltan días para dar la bienvenida al mes de mayo y con él se desarrollará la décima novena reunión, que prometerá electrizar las tribunas con los 11 llamados que, en esta ocasión no se incluye pruebas selectivas.

La séptima competencia, segunda válida es para el lote de yeguas nacionales e importadas de siete y más años, ganadores de cinco y más carreras, en distancia de 1.200 metros.

Yegua: Ciclo Válido R19 La Rinconada Datos Hípicos

De las nueve participantes inscritas se destaca la castaña de siete años Yaqui Desings (número 3), pues será montada por Yoelbis González quien en entrevista realizada por el equipo de redactores manifestó que la yegua anda bien en pista y pude estar en el recinto de ganadores.

La castaña del Stud “Mo Cuishle” cuenta con el entrenamiento de Ramón García Mosquera y es nacida y criada en el Haras Urama, salta a la pista después de 70 días de inactividad y hay que mencionar que el día domingo 22 de febrero, su última participación en pruebas públicas llegó en la séptima casilla a 23 cuerpos de la vencedora importada Etna’s Napper.

Ajuste: Tomatiempos INH La Rinconada

Este jueves 30 de abril, la conducida por Yoelbis González ajustó: 17,3 31,4 45,2 (600MTS) (EP) 59,4/ 73,4// 88,4/// 104,4//// Contenida todo el trayecto con remate de 13,3 de la mano del traqueador M. Parra. Información publicada por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas