¡Atención! El ajuste de lujo que la acredita como la gran sorpresa de la jornada dominical

Faltan días para dar la bienvenida al mes de mayo y con él se desarrollará la décima novena reunión, que prometerá electrizar las tribunas con los 11 llamados que, en esta ocasión no se incluye pruebas selectivas.
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La séptima competencia, segunda válida es para el lote de yeguas nacionales e importadas de siete y más años, ganadores de cinco y más carreras, en distancia de 1.200 metros.
Yegua: Ciclo Válido R19 La Rinconada Datos Hípicos
De las nueve participantes inscritas se destaca la castaña de siete años Yaqui Desings (número 3), pues será montada por Yoelbis González quien en entrevista realizada por el equipo de redactores manifestó que la yegua anda bien en pista y pude estar en el recinto de ganadores.
La castaña del Stud “Mo Cuishle” cuenta con el entrenamiento de Ramón García Mosquera y es nacida y criada en el Haras Urama, salta a la pista después de 70 días de inactividad y hay que mencionar que el día domingo 22 de febrero, su última participación en pruebas públicas llegó en la séptima casilla a 23 cuerpos de la vencedora importada Etna’s Napper.
Ajuste: Tomatiempos INH La Rinconada
Este jueves 30 de abril, la conducida por Yoelbis González ajustó: 17,3 31,4 45,2 (600MTS) (EP) 59,4/ 73,4// 88,4/// 104,4//// Contenida todo el trayecto con remate de 13,3 de la mano del traqueador M. Parra. Información publicada por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).
Favoritas de la carrera: Yeguas
- Lady Rocket: En su última era el dato corrido y fue retirada, regresa luego de 100 días sin correr se presenta como la velocidad de la carrera en apenas 1.200 metros.
- Linda Ilusion: Otras de las rápida de la carrera, monta el jinete que la conoce a la perfección y parte adentro cuidado y se les viene hasta la raya.
- La Super Kat: Esta va aprovechar la pelea inicial que se pueda presentar, viene de ganar y puede repetir ahora con 100 metros más para su atropellada.