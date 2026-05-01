Busquen cinco: La línea de Gaceta Hípica que define su ajuste para el 5y6 dominical en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La arena de La Rinconada presenta para el día domingo tres de mayo, su décima novena reunión del segundo meeting del año, con la cartelera de 11 competencias sin pruebas selectivas de Grado.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

La programación dominical centra su interés en el 5y6 Nacional, cuya acción inicia en la sexta carrera de la tarde. Esta primera válida, reservada para potros de tres años (nacionales e importados) debutantes o no ganadores, cuenta con un recorrido de 1.200 metros. La nómina definitiva presenta a 10 participantes tras el retiro oficial de dos ejemplares. El atractivo de la prueba aumenta con un premio especial de 33.800 dólares a repartir.

Entre los inscritos sobresale el castaño El Providencial (7). El pupilo de Fernando Parilli, defensor de las sedas del Stud “Marco Antonio”, estrena la conducción del jinete aprendiz Oliver Medina. Por su condición física y potencial, el ejemplar surge como el principal favorito de la competencia y asume la responsabilidad de ser la línea de Gaceta Hípica.

Su currículo reciente avala este favoritismo. El pasado 8 de febrero, el nieto materno de grandes pisteros escoltó a solo ¾ de cuerpo al ganador El Gran Tucán, en una demostración de garra que lo deja de turno para conquistar su primera fotografía este domingo.

Ajuste: La Rinconada

El día miércoles 29 de abril, el pupilo de Parilli Araujo ajustó: 26 39,4 55,2 (800MTS) (ES) se fue de manos en la partida, cómodo con remate de 15,3 con el mismo Oliver Medina. Publicado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Enemigo de la carrera: Caballos