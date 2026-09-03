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Este domingo el hipódromo La Rinconada se vestirá de etiqueta con la celebración de la Gala Hípica de Caracas en su edición 2026 con la disputa de los clásicos Propietarios La Rinconada, "Cruz del Ávila” y la Copa Invitacional del Caribe, todos GI y dos de ellos, en las válidas del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Con este ajuste Princesa quedó Fina para la Copa Invitacional del Caribe GI

Una de las pruebas de más importancia de la jornada dominical, es la edición XXI de la Copa Invitacional del Caribe GI en recorrido de 1.600 metros donde la yegua Princesa Fina vuelve a retar a los machos y buscará conseguir su segundo triunfo ante ellos en la presente temporada y olvidar su última actuación en el Clásico Bambera GII, el pasado 21 de junio donde finalizó quinta.

En esta oportunidad, la Biblia del Hipismo venezolano, Gaceta Hípica la ubica como la Gran Opción entre sus principales tres favoritos de la reunión 35 para conseguir su sexta victoria en siete presentaciones en el año. La hija de King Seraf en Queen Love por Great Hunter, nacida en el Haras La Orlyana realizó un ajuste final este miércoles de cara a la jornada dominical.

La pensionada de Humberto Correia Jr. volverá a tener la monta del astro Robert Capriles dejó el siguiente ajuste final:

GALOPO DOS VUELTAS (EP)

Informó la División de Tomatiempos del INH en su hoja de ajustes publicada en sus cuentas oficiales de distintas redes sociales.