¿Cómo llegan al Prensa Hípica Nacional GI? El análisis de los últimos aprontes oficiales del INH

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El majestuoso óvalo de Coche tiene todo preparado para la ejecución de la última jornada hípica del mes de junio. En esta oportunidad, el programa consta de 12 competencias de notable paridad. Como plato fuerte de los compromisos no válidos, el espectáculo central será la edición LXVIII del Clásico Prensa Hípica Nacional (Grado I), evento que repartirá un atractivo premio adicional de $195.000.

Ejercicio Previo: Potras La Rinconada II Paso

La gran atracción de la tarde recae sobre una sola competidora, que asumirá el reto de hacer historia y transformarse en la decimoquinta triple coronada del hipismo venezolano. El favoritismo acompaña a Mora Linda, potra que aseguró el primer peldaño del ciclo tras un cómodo triunfo en el Clásico Hipódromo La Rinconada (GI).

Conscientes de la importancia de esta cita, la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) semana a semana da a conocer de forma oficial el último ejercicio previo de algunas de las participantes dentro de la nómina de seis participantes:

Mora Linda (1): Durante la jornada del viernes 19 de junio, la pupila que conducirá Francisco Quevedo cubrió el kilómetro en la pista fangosa con registros de 16.1, 29.3, 44.3, 57.2 y 70.1 para los 1000 metros. Paró los 1200 en 82.2 (con dos vueltas), dejó los 1400 en 96.4 (con cuatro vueltas) y finalizó los 1600 en 111.2. El reporte oficial indicó que se empleó de manera supercómoda en pelo.

Roma (2): La conducida por Yoelbis González también trabajó el viernes 19 de junio sobre el terreno fangoso. Agenció parciales de 18, 33.3, 49, 62.3 y 76.3 para el kilómetro. Completó los 1200 en 91 (con dos vueltas) y dejó marcas de 105.2 y 121.4 en los remates sucesivos. Su ejercicio fue calificado como un ajuste de mantenimiento en pelo.

Alaska (5): Esta competidora realizó su esfuerzo el sábado 13 de junio bajo las órdenes de Rafael Solano en pista ligera. Registró 15.4 y 30.2, con un tiempo de 44.2 para los 600 metros. Extendió su paso a los 800 metros con marca de 57.4 (con dos vueltas), y completó marcas de 71.3 y 86.2 en el resto del trayecto. Su desempeño se catalogó como un carrerón de total comodidad en pelo.

Pofi (6): Bajo la monta de Winder Véliz, accionó el sábado 20 de junio en pista ligera. El cronómetro marcó 16.3, 30.3, 43.3, 56 y un destacado 68.1 para los 1000 metros. El remate posterior de los 1200 metros fue de 80.4 (con dos vueltas), con marcas de 95.2 y 112.2 en las distancias siguientes. Destacó por su accionar contenido y una excelente condición en silla.

La mesa está servida para una tarde de gala que promete emociones de principio a fin en el principal recinto hípico de la nación.