Atención: Entérate del ejemplar retirado para el Hipódromo Nacional de Valencia 19-06-2026

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A pocas horas para que se lleve a cabo la reunión 16 del año en el Hipódromo Nacional de Valencia, este sábado 19 de junio ofrece a los aficionados hípicos un interesante programa de nueve competencias, con la disputa del Clásico "Batalla de Carabobo", a celebrarse a al altura de la octava competencia, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional y en la que siete caballos y una yegua de tres y más años van en la búsqueda del premio adicional de 24.000 dólares.

La reunión iniciará a la 1:05 pm y en la tarde sabatina de nuevo se ha incluido el 5y6 Nacional que comenzará en la cuarta carrera, pautada para las 2:50 pm. Los aficionados hípicos de Valencia podrán disfrutar de un buen espectáculo.

Los mas ganadores hasta el momento: Jinete Entrenador Temporada

Si hablamos de números Francisco Quevedo en quien comanda con total facilidad la estadística del Cabriales con 20 victorias en el renglón de jinetes mientras que por los entrenadores Jesús Carfunjol Arteaga es líder absoluto con 23 visitas al paddock.

Aquí se detallan hasta ahora el único ejemplar oficialmente retirado de la décima sexta reunión de este sábado en Hinava.

4) #7 My Feeling Mate. Por Muerte Súbita.