Así quedaron los resultados de las carreras en Laurel Park para el viernes 15-5-2026

El hipódromo de Laurel Park celebra una jornada de 14 carreras este viernes 15 de mayo, con varias pruebas selectivas que forman parte del día previo al Preakness Stakes (G1) en su edición 152.

Los hermanos boricuas Irad y José Ortiz, una vez más copan los titulares al ser los jinetes más destacados de la tanda hípica con dos fotografías cada uno. Irad Ortiz Jr. triunfa en la primera carrera con Bold Fact y luego en el Allaire DuPont Distaff Stakes sobre Margie’s Intention. En cambio, José Ortiz se anota un Daily-Double en la sexta y séptima carrera con American Tapit y King Size.

Por el lado de los entrenadores, Brittany Russell se convierte en la más destacada al ensillar a tres ganadores. En cuanto a las menciones especiales, Saffie Joseph Jr. gana dos de las pruebas más importantes del día, el Pimlico Special (G3) con Navajo Warrior y el Black-Eyed Susan (G3) con My Miss Mo.

PRIMERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.67

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 8 Bold Fact Irad Ortiz Jr. 9.00 4.80 3.40 2 6 J C's Boys J.Toledo 4.00 2.60 3 4 Regency Tale Y.Hazlewood 4.40

Entrenador: Brittany Russell

SEGUNDA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:02.40

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 11 Big Tankness Yedsit Hazlewood 3.80 2.60 2.40 2 3 Firmantown M.Sánchez 7.60 5.60 3 1 Parkes J.Toledo 5.20

Entrenador: Jamie Ness

TERCERA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:44.03

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Majorca Martín Chuan 23.60 8.00 3.80 2 2 Derbyness S.Russell 6.00 2.60 3 4 Hittheroadjak R.Mena 2.40

Entrenador: Daniel Eubanks

CUARTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:02.38

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Noah Chance Xavier Pérez 5.80 4.00 2.80 2 11 Talented Man A.Hernández 8.80 5.60 3 3 Boss Is a Pal F.Boyce 5.40

Entrenador: John Robb

QUINTA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:03.19

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 15 Golden Descent Kevin Gómez 14.00 6.20 4.40 2 5 Se That Barr H.Karamanos 7.40 3.80 3 11 Chimney Sweep J.Rocco Jr. 4.80

Entrenador: Caitlin Keil

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:35.78

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 American Tapit José Ortiz 9.80 5.40 3.00 2 2 Toocoolforschool L.Sáez 8.00 4.60 3 6 Gum F.Prat 2.20

Entrenador: Horacio De Paz

SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:34.61

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 8 King Size José Ortiz 4.00 2.60 2.40 2 11 Naptown J.Ruiz 4.40 3.20 3 9 Hold Out F.Boyce 4.80

Entrenador: Michael Stidham

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.87 - MISS PREAKNESS (G3)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Peach Tie Sheldon Russell 16.60 6.00 2.80 2 5 Tessellate I.Ortiz Jr. 4.60 2.40 3 1 Little Miss Curlin J.Ortiz 2.10

Entrenador: Brittany Russell

NOVENA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO - HILITOP STAKES - 1:35.52

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Coach Mazzula Jevian Toledo 11.20 4.20 3.00 2 2 Ultimate Love J.Velázquez 3.20 2.40 3 5 Brat Pack J.Ruiz 4.20

Entrenador: Brittany Russell

DÉCIMA CARRERA - 1.600 MTS - TPO - ALLAIRE DUPONT DISTAFF STAKES

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Margie's Intention Irad Ortiz Jr. 3.20 2.40 2.10 2 1 Low Country Magic T.Gaffalione 4.80 3.20 3 3 Late Nite Call X.Pérez 6.20

Entrenador: Brad Cox

UNDÉCIMA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:01.84 - THE VERY ONE STAKES

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 8 Sunna Luis Sáez 4.80 3.00 2.40 2 5 Saturday Flirt I.Ortiz Jr. 3.60 2.80 3 3 Lost and Found S.Russell 3.20

Entrenador: J. Kent Sweezey

DUODÉCIMA CARRERA - 1.900 MTS - TPO 1:56.61 - PIMLICO SPECIAL (G3)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Navajo Warrior Flavien Prat 4.60 3.00 2.40 2 1 Maclean's Rook I.Villalobos 6.60 3.80 3 3 San Siro T.Gaffalione 3.20

Entrenador: Saffie Joseph Jr.

DÉCIMOTERCERA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:52.15 - BLACK-EYED SUSAN (G3)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 10 My Miss Mo Tyler Gaffalione 7.00 4.40 3.20 2 7 Jumping the Gun L.Sáez 6.80 4.60 3 9 A.P.'s Girl I.Ortiz Jr. 4.00

Entrenador: Saffie Joseph Jr.

DÉCIMOCUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:39.51

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 No More Calls Jean Gregor Briceño 34.20 12.80 3.80 2 6 Close the Gate J.Rocco Jr. 4.00 2.40 3 3 Tartabull P.López 2.10

Entrenador: Charles A. Frock

$2.00 EXACTA (5-6), $116.20

$0.50 TRIFECTA (5-6-3), $59.70

$0.10 SUPERFECTA (5-6-3-2), $31.33

$0.50 PICK 3 (2/6,10/5), $120.90

$0.50 PICK 4 (4,8/2/6,10/5), $363.85