Así quedaron los resultados de las carreras en Laurel Park para el viernes 15-5-2026

El hipódromo de Laurel Park celebra una jornada de 14 carreras este viernes 15 de mayo, con varias pruebas selectivas que forman parte del día previo al Preakness Stakes (G1) en su edición 152.
NOTAS RELACIONADAS
Los hermanos boricuas Irad y José Ortiz, una vez más copan los titulares al ser los jinetes más destacados de la tanda hípica con dos fotografías cada uno. Irad Ortiz Jr. triunfa en la primera carrera con Bold Fact y luego en el Allaire DuPont Distaff Stakes sobre Margie’s Intention. En cambio, José Ortiz se anota un Daily-Double en la sexta y séptima carrera con American Tapit y King Size.
Por el lado de los entrenadores, Brittany Russell se convierte en la más destacada al ensillar a tres ganadores. En cuanto a las menciones especiales, Saffie Joseph Jr. gana dos de las pruebas más importantes del día, el Pimlico Special (G3) con Navajo Warrior y el Black-Eyed Susan (G3) con My Miss Mo.
PRIMERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.67
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Bold Fact
|Irad Ortiz Jr.
|9.00
|4.80
|3.40
|2
|6
|J C's Boys
|J.Toledo
|4.00
|2.60
|3
|4
|Regency Tale
|Y.Hazlewood
|4.40
Entrenador: Brittany Russell
SEGUNDA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:02.40
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|11
|Big Tankness
|Yedsit Hazlewood
|3.80
|2.60
|2.40
|2
|3
|Firmantown
|M.Sánchez
|7.60
|5.60
|3
|1
|Parkes
|J.Toledo
|5.20
Entrenador: Jamie Ness
TERCERA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:44.03
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Majorca
|Martín Chuan
|23.60
|8.00
|3.80
|2
|2
|Derbyness
|S.Russell
|6.00
|2.60
|3
|4
|Hittheroadjak
|R.Mena
|2.40
Entrenador: Daniel Eubanks
CUARTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:02.38
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|7
|Noah Chance
|Xavier Pérez
|5.80
|4.00
|2.80
|2
|11
|Talented Man
|A.Hernández
|8.80
|5.60
|3
|3
|Boss Is a Pal
|F.Boyce
|5.40
Entrenador: John Robb
QUINTA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:03.19
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|15
|Golden Descent
|Kevin Gómez
|14.00
|6.20
|4.40
|2
|5
|Se That Barr
|H.Karamanos
|7.40
|3.80
|3
|11
|Chimney Sweep
|J.Rocco Jr.
|4.80
Entrenador: Caitlin Keil
SEXTA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:35.78
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|American Tapit
|José Ortiz
|9.80
|5.40
|3.00
|2
|2
|Toocoolforschool
|L.Sáez
|8.00
|4.60
|3
|6
|Gum
|F.Prat
|2.20
Entrenador: Horacio De Paz
SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:34.61
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|King Size
|José Ortiz
|4.00
|2.60
|2.40
|2
|11
|Naptown
|J.Ruiz
|4.40
|3.20
|3
|9
|Hold Out
|F.Boyce
|4.80
Entrenador: Michael Stidham
OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.87 - MISS PREAKNESS (G3)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Peach Tie
|Sheldon Russell
|16.60
|6.00
|2.80
|2
|5
|Tessellate
|I.Ortiz Jr.
|4.60
|2.40
|3
|1
|Little Miss Curlin
|J.Ortiz
|2.10
Entrenador: Brittany Russell
NOVENA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO - HILITOP STAKES - 1:35.52
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Coach Mazzula
|Jevian Toledo
|11.20
|4.20
|3.00
|2
|2
|Ultimate Love
|J.Velázquez
|3.20
|2.40
|3
|5
|Brat Pack
|J.Ruiz
|4.20
Entrenador: Brittany Russell
DÉCIMA CARRERA - 1.600 MTS - TPO - ALLAIRE DUPONT DISTAFF STAKES
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Margie's Intention
|Irad Ortiz Jr.
|3.20
|2.40
|2.10
|2
|1
|Low Country Magic
|T.Gaffalione
|4.80
|3.20
|3
|3
|Late Nite Call
|X.Pérez
|6.20
Entrenador: Brad Cox
UNDÉCIMA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:01.84 - THE VERY ONE STAKES
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Sunna
|Luis Sáez
|4.80
|3.00
|2.40
|2
|5
|Saturday Flirt
|I.Ortiz Jr.
|3.60
|2.80
|3
|3
|Lost and Found
|S.Russell
|3.20
Entrenador: J. Kent Sweezey
DUODÉCIMA CARRERA - 1.900 MTS - TPO 1:56.61 - PIMLICO SPECIAL (G3)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Navajo Warrior
|Flavien Prat
|4.60
|3.00
|2.40
|2
|1
|Maclean's Rook
|I.Villalobos
|6.60
|3.80
|3
|3
|San Siro
|T.Gaffalione
|3.20
Entrenador: Saffie Joseph Jr.
DÉCIMOTERCERA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:52.15 - BLACK-EYED SUSAN (G3)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|10
|My Miss Mo
|Tyler Gaffalione
|7.00
|4.40
|3.20
|2
|7
|Jumping the Gun
|L.Sáez
|6.80
|4.60
|3
|9
|A.P.'s Girl
|I.Ortiz Jr.
|4.00
Entrenador: Saffie Joseph Jr.
DÉCIMOCUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:39.51
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|No More Calls
|Jean Gregor Briceño
|34.20
|12.80
|3.80
|2
|6
|Close the Gate
|J.Rocco Jr.
|4.00
|2.40
|3
|3
|Tartabull
|P.López
|2.10
Entrenador: Charles A. Frock
$2.00 EXACTA (5-6), $116.20
$0.50 TRIFECTA (5-6-3), $59.70
$0.10 SUPERFECTA (5-6-3-2), $31.33
$0.50 PICK 3 (2/6,10/5), $120.90
$0.50 PICK 4 (4,8/2/6,10/5), $363.85