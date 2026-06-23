Aquí los detalles: Este jueves debuta el tercer hijo de Flightline en Estados Unidos

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Siguen apareciendo los hijos del semental debutante Flightline. Esta semana corren dos de ellos, que serían el tercero y cuarto en participar en Estados Unidos. Días pasados lo hicieron Greenwell, con un segundo puesto, y House Boat Party, que arribó tercera. Mientras que Demian fue el primero en correr en Tokio, donde logró una victoria fascinante.

Aqueduct tendrá el debut de uno de sus vástagos

Este jueves inicia la última semana del hipódromo de Aqueduct, Nueva York, donde se corre el Belmont at the Big A. El circuito ubicado en Queens tiene una cartelera de ocho carreras. La quinta fue reservada para un Maiden Special Weight valorada por $85,000 en distancia de 1,100 metros, en la cual inscribieron a nueve potros de primera generación.

Flight Command, hijo de la yegua Stonetonic por Candy Ride (Arg), encabeza a este pelotón que, según la línea matutina, otorga 5/2 en la taquilla. Este linajudo corredor, que costó en subasta $275,000 en la OBS Sales de marzo 2024, tiene registrados al menos siete ejercicios para su estreno. El último de ellos, un trabajo desde el partidor de 600 metros en 38.25, el 33 más veloz de 43 para el domingo 21 de los corrientes en Belmont Park.

Una semana anterior, desde el mismo aparato, 800 metros, 48.00, el séptimo más rápido de 77 en la arena de Belmont Park. Flight Command, propiedad de LSU Stable, cuenta con la monta de Manuel Franco para el entrenador Rudy Rodríguez. La quinta carrera del programa del jueves inicia a las 3:14 p.m. hora venezolana.

Flightline para la historia

Flightline se retiró invicto con seis victorias, dentro de las cuales están el Metropolitan Handicap (G1), la Pacific Classic Stakes (G1) y la Breeders' Cup Classic (G1).

Actualmente, existen 124 corredores potenciales de 2 años pertenecientes a la primera camada de Flightline. El semental debutó con un costo por servicio de $200,000 dólares en la granja Lane's End Farm en Kentucky, y se ha mantenido en $125,000 dólares para la temporada de montas más reciente.