Ellis Park arrancará su temporada de carreras en esta fecha de julio

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La próxima semana comenzará uno de los meetings más llamativos que se corre en el segundo semestre del año como lo es el de Ellis Park, ubicado en Henderson, Kentucky, el cual comenzará con una reunión especial en el marco de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos que se va a celebrar el próximo 4 de julio del presente año.

Estados Unidos: El meeting de Ellis Park tendrá 25 días de carreras a partir del 2 de julio

La primera carrera de la jornada que dará inicio al meeting de Ellis Park, comenzará a las 11:50 de la mañana, en una primera semana que tendrá carreras desde el jueves hasta el domingo y que luego de la celebración del Día de la Independencia, serán de viernes a domingo respectivamente.

La gran semana de fiestas será entre el 31 de julio y el 2 de agosto donde se celebrará el Ellis Park Summer Showcase Weekend, en donde se disputarán siete Stakes de grama y un premio combinado de $1.75 millones de dólares en tres días de competencias y donde conmemorarán a las décadas de los 7’-8’ y 90.

Se espera la presencia de los jinetes más reconocidos del turf norteamericano, y muchos de ellos repetirán la experiencia, como Jaime Torres, Brian Hernández Jr. Axel Concepción, Florent Geroux, entre otros, mientras que el entrenador Steven Asmussen vuelve para repetir el titulo ganado el año pasado, además, de trainers como Brad Cox, Brian Lynch, Kenneth McPeek y el Hall of Fame, Bob Baffert, quien se espera que participe con un establo completo de su base de Churchill Downs.