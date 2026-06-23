Jockeys venezolanos consiguen Hat-Trick en este hipódromo en Estados Unidos

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El hipódromo de Finger Lakes, ubicado en Nueva York, este lunes celebró ocho carreras en las que los jinetes venezolanos Keiber Coa y Christopher Elliott destacaron con sendas victorias para totalizar tres triunfos, en los que Elliott sumó un doblete ganador.

Elliott Bracho es el más destacado.

El jinete venezolano Christopher Elliott Bracho estuvo en este circuito con dos compromisos en la misma cantidad de victorias. Elliott sumó su primer triunfo en la quinta del programa con el ejemplar Banking Silver, para la entrenadora Rachel Sells, en una prueba especial de debutantes o no ganadores.

Luego, en la octava, conquista su segundo lauro encima de Winston D, en una carrera de reclamo para perdedores en 1,200 metros, para la misma entrenadora. Este animal arrojó $3.64 a ganador y recorrió 1:13.80 para la distancia. Con estas victorias de Elliott Bracho, llega a 35 triunfos en la temporada y 214 de por vida. Chris, continúa esta semana a partir del jueves en el cierre de temporada en Aqueduct, y retorna el lunes a Finger Lakes con una monta.

Coa sigue como líder en este circuito

Por su parte, Keiber Coa, líder actual de los jinetes, se tomó la foto en una ocasión. Esta victoria llega a bordo de Beach Invasión, que sorprende en la taquilla con un pago de $14,46 al ganador. El vencedor se quedó con una carrera de élite en distancia de 1,664 metros y registro de 1:45.20. Presentó M. Anthony Ferraro para los colores de Kevin Stedman.

Coa tiene cinco compromisos para este martes y siete para el miércoles en Finger Lakes. Luego, el sábado se traslada para Canterbury Park, con dos montas, para retornar el lunes al circuito newyorkino con cuatro compromisos.