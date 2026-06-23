El Caballo del Año 2025, Sovereignty llega a Churchill Downs para la revancha ante White Abarrio

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 27 de junio, fin de semana de cierre del Spring-Summer en Churchill Downs, con el denominado “Summer Showdown” que tiene lugar la tradicional Stephen Foster Stakes (G1), para ejemplares mayores en la cual Caballo del Año 2025, Sovereignty llegó a los establos de Churchill Downs para la revancha ante White Abarrio.

Sovereignty y Baeza ya están en las Twins Spires

La mañana de este martes arribaron a las caballerizas de Churchill Downs, los pensionados de Bill Mott, provenientes de New York, Sovereignty y Baeza, inscritos para estar presente en la edición del tradicional Stephen Foster Stakes (G1), que además cuenta con la participación de White Abarrio, ganador del Oakland Handicap (G1) y Magnitude, vencedor de la Dubai World Cu (G1) de la temporada.

Un duelo entre los mejores caballos maduros en 1,800 metros donde buscan su cupo directo para los 7 millones de dólares que reparte la Breeders’ Cup Classic (G1) a correrse el 30 y 31 de octubre en Keeneland, Lexington, Kentucky.

El Stephen Foster Stakes (G1), es la carrera número once de doce programadas y tiene hora de inicio a las 6:03 p.m. hora venezolana. Esta prueba pertenece a la Breeders’ Cup Challenge Series “Win and You’re In” (Si ganas, estás adentro), que otorga una plaza directa a la Breeders’ Cup Classic (G1).