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Este sábado 27 de junio se disputará una nueva edición del prestigioso Stephen Foster Stakes (G1). El evento duplicó su bolsa de premios a un total de $2 millones de dólares. La carrera está reservada para ejemplares de cuatro y más años en un recorrido de 1,800 metros (1 1/8 millas). Además, forma parte del programa Win and You're In de la Breeders' Cup Challenge Series, otorgando un boleto directo a la Breeders' Cup Classic (G1) que este año repartirá $7 millones en premios.

Estados Unidos: White Abarrio ya está en Churchill Downs para correr el Stephen Foster Stakes (G1)

El tordillo de siete años White Abarrio, flamante ganador del reciente Oaklawn Handicap (G2), arribó la mañana de este lunes a Kentucky. El ejemplar ingresó directamente a los establos de Churchill Downs para encarar la recta final de su preparación de cara a la selectiva más importante del cierre del mitin de verano.

El ganador de 11 carreras —cinco de ellas de Grado 1, incluyendo el Whitney Stakes, la afamada Breeders' Cup Classic 2023 y la Pegasus World Cup— saltará como uno de los principales favoritos del lote. El tordillo se medirá ante rivales de la talla del cuatroañero y actual Caballo del Año, Sovereignty; el ganador de G1, Baeza; y los millonarios corredores y ganadores de la Dubai World Cup (G1) Magnitude y Hit Show.

El pensionado del entrenador Saffie Joseph Jr. contará nuevamente con la conducción del astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr. En esta oportunidad, el maduro corredor buscará la victoria número 12 de su campaña sobre un historial de 27 presentaciones públicas, con miras a rozar la histórica cifra de $10 millones de dólares en ganancias producidas.

Cabe destacar que sus propietarios confirmaron que esta temporada 2026 marcará el retiro de las pistas para el hijo de Race Day y nieto materno de Into Mischief, ya que para el año 2027 iniciará formalmente sus funciones como semental en el prestigioso Gainesway Farm.