Sovereignty vs White Abarrio en el duelo de la semana por los 2 millones del Stephen Foster Stakes (G1)

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Sovereignty, el caballo del año regente, se perfila como el favorito del 27 de junio a Churchill Downs en el Stephen Foster Stakes (G1), después de haber completado un buen trabajo este domingo en la pista de entrenamiento de Saratoga en Oklahoma.

El Stephen Foster (G1) es una revancha del Oaklawn Handicap (G2) de abril, con mucho más en juego. White Abarrio superó a Sovereignty ese día, infligiéndole una derrota al vigente caballo del año en su primera carrera de la temporada. Ambos se enfrentan nuevamente en una carrera que incluye a Magnitude, ganador de la Copa Mundial de Dubái (G1) en su última participación.

Sovereignty encamina su destino este fin de semana

Sovereignty, ganador del Derby 2025, regresó a las pistas el 18 de abril, donde quedó segundo detrás de White Abarrio en el Oaklawn Handicap (G2). Posteriormente, entrenó brevemente en Churchill Downs antes de regresar al estado de Nueva York.

Además, de White Abarrio y Sovereignty, está Magnitude ganó tres carreras consecutivas, llevándose el Clark (G2), el Razorback (G3) y la Copa Mundial de Dubái (G1), la última por delante de Forever Young en Meydan. Forged Steel, segundo corredor de Joseph, lideró de principio a fin para conquistar la Copa de Oro de Hollywood en Santa Anita (G2) en su última carrera.

La nómina del Stephen Foster (G1) la completan Willy D’s, Baeza y Navajo Warrior. Esta prueba inicia a las 6:03 p.m. hora venezolana

Stephen Foster en la historia

Cuatro caballos han utilizado sus victorias en el Stephen Foster como parte de sus credenciales en campañas para Caballo del Año:

Black Tie Affair (1991)

(1991) Saint Liam (2005)

(2005) Curlin (2008)

(2008) Gun Runner (2017)

Además, dos subcampeones del Foster fueron coronados Caballo del Año: