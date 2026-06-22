Llega el final de temporada del Summer Showdown en Churchill Downs

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El 27 de junio, sábado del fin de semana que cierra el Spring-Summer en Churchill Downs, con el denominado “Summer Showdown” que tiene lugar la tradicional carrera para caballos adultos conocida como Stephen Foster Stakes (G1). Esta prueba pertenece a la Breeders’ Cup Challenge Series “Win and You’re In” (Si ganas, estás adentro), que otorga una plaza directa a la Breeders’ Cup Classic (G1).

Churchill Downs: El Stephen Foster Stakes (G1) es uno de los doce eventos del día

El último sábado de la temporada en Churchill Downs se programan 12 carreras, entre las que destaca la edición 45 del Stephen Foster Stakes (G1) en 1,800 metros como la prueba más importante del día. Este año, el premio asciende a 2 millones de dólares, el doble de los $1 millón que se había estado entregando hasta el 2025.

Estas son las carreras selectivas para la jornada del sábado:

Quinta carrera : Anchorage Stakes de $275,000

Séptima carrera : Fleur de Lis Stakes (G2) de $500,000

Octava carrera : American Derby Stakes de $275,000

Novena carera : Bango Stakes (G3) de $275,000

Décima carrera : Wise Dan Stakes (G2) de $500,000

Undécima carrera : Stephen Foster Staes (G1) de $2,000,000

Duodécima carrera: Tepin Stakes de $275,000

Mientras que la jornada del domingo último día en este meeting fueron programados cuatro eventos selectivos:

Debutante Stakes de $225,000

Bashford Manor Stakes de $225,000

Maxfield Stakes (G3) de $250,000

Hashin Stakes (G3) de $300,000

La jornada del sábado y domingo inicia a las 12:45 p.m. hora de Venezuela.