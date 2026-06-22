Llega el final de temporada del Summer Showdown en Churchill Downs

El 27 de junio, sábado del fin de semana que cierra el Spring-Summer en Churchill Downs, con el denominado “Summer Showdown” que tiene lugar la tradicional carrera para caballos adultos conocida como Stephen Foster Stakes (G1). Esta prueba pertenece a la Breeders’ Cup Challenge Series “Win and You’re In” (Si ganas, estás adentro), que otorga una plaza directa a la Breeders’ Cup Classic (G1).
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Churchill Downs: El Stephen Foster Stakes (G1) es uno de los doce eventos del día
El último sábado de la temporada en Churchill Downs se programan 12 carreras, entre las que destaca la edición 45 del Stephen Foster Stakes (G1) en 1,800 metros como la prueba más importante del día. Este año, el premio asciende a 2 millones de dólares, el doble de los $1 millón que se había estado entregando hasta el 2025.
Estas son las carreras selectivas para la jornada del sábado:
- Quinta carrera: Anchorage Stakes de $275,000
- Séptima carrera: Fleur de Lis Stakes (G2) de $500,000
- Octava carrera: American Derby Stakes de $275,000
- Novena carera: Bango Stakes (G3) de $275,000
- Décima carrera: Wise Dan Stakes (G2) de $500,000
- Undécima carrera: Stephen Foster Staes (G1) de $2,000,000
- Duodécima carrera: Tepin Stakes de $275,000
Mientras que la jornada del domingo último día en este meeting fueron programados cuatro eventos selectivos:
- Debutante Stakes de $225,000
- Bashford Manor Stakes de $225,000
- Maxfield Stakes (G3) de $250,000
- Hashin Stakes (G3) de $300,000
La jornada del sábado y domingo inicia a las 12:45 p.m. hora de Venezuela.