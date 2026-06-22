Forever Young viajará a New York para correr en el nuevo Belmont Park en un Stakes de $1 millón de dólares

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La tarde de este domingo 21 de junio, La New York Racing Association, (NYRA) dio a conocer mediante un comunicado de prensa que había recibido la aceptación por parte de los propietarios y entrenador del purasangre Forever Young (JAP), de participar en la próxima edición de la Jockey Gold Cup (G1) que se realizará el próximo 18 de septiembre en el renovado Belmont Park.

Estados Unidos: Forever Young correrá en Nueva York un Stakes (G1) de $1 millón de dólares

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Forever Young al Jockey Club Gold Cup en el nuevo Belmont Park», dijo Andrew Offerman, vicepresidente senior de Carreras y Operaciones de la Asociación de Carreras de Nueva York, Inc. (NYRA). «NYRA agradece profundamente a la Breeders’ Cup por su asociación y apoyo para ayudar a hacer esto posible, y esperamos celebrar a Forever Young, el Jockey Club Gold Cup y el regreso a Belmont Park el viernes 18 de septiembre».

Así lo dio a conocer el ejecutivo sobre la confirmación de la participación del actual ganador de la Breeders Cup Classic, y que busca su cupo para reeditar su triunfo del 2025 en Del Mar y que este año será en el óvalo de Keeneland, además, Fox realizará una transmisión nacional con cobertura en vivo del Jockey Gold Club para todo Estados Unidos.

«Forever Young ha cautivado los corazones de los fanáticos de las carreras en todo el mundo, y estamos encantados de que sus allegados apunten a los Campeonatos Mundiales de la Breeders’ Cup como la culminación de su temporada 2026», dijo Dora Delgado, vicepresidenta ejecutiva y jefa de carreras de la Breeders' Cup Limited. «Les agradecemos su compromiso con la competencia internacional de élite y extendemos nuestro agradecimiento al gran equipo de NYRA por su alianza al albergar y apoyar su regreso a los Estados Unidos a través del Jockey Club Gold Cup. Esperamos con ansias dar la bienvenida a Forever Young a Keeneland este otoño para defender su título en la Longines Breeders' Cup Classic».