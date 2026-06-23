Así quedaron los resultados de las carreras en Parx Racing para el lunes 22-6-2026

El Hipódromo Parx Racing sigue con su semana de actividades hípicas correspondiente a su temporada anual de carreras, con una jornada este lunes 22 de junio, donde nueve competencias se roban la atención de los aficionados.
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El venezolano Mychel Sánchez fue el más destacado entre los jinetes al conseguir par de triunfos. El zuliano, líder de este circuito, se tomó la foto con dos ejemplares que resultados gran sorpresa entre el público apostador: Sister Eve en la sexta carrera ($18.80) y Kick Startness ($17.20).
En cambio, el entrenador Ernesto Padilla-Preciado tuvo una jornada fabulosa al ensillar cuatro purasangres ganadores. More Ransom en la tercera ($6.00), Ximena en la cuarta ($11.00) y Marty's Magic ($3.80) en la quinta, fueron éxitos consecutivos. Para rematar, completó la hazaña con Downtownchalybrown ($2.80) en la séptima de la tarde.
PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:43.13
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|7
|Amy Mule
|Ángel Alciro Castillo
|2.80
|2.20
|2.10
|2
|2
|Waitwaitdonttellme
|N.Herman
|9.40
|5.20
|3
|1
|Pacific Princess
|D.Haddock
|2.40
Entrenador: Félix Flores-Coba
SEGUNDA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:17.80
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Nuedorf
|Yedsit Hazlewood
|11.80
|6.60
|7.60
|2
|7
|Midlander
|M.Sánchez
|4.60
|5.20
|3
|4
|Legal Deal
|N.Herman
|9.40
Entrenador: José González-Milian
TERCERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:40.82
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|More Ransom
|Silvestre González
|6.00
|2.20
|2.10
|2
|5
|Center Stage
|P. López
|2.40
|2.10
|3
|3
|Goldieness
|L.Ocasio
|4.00
Entrenador: Ernesto Padilla-Preciado
CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.96
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Ximena
|Bryan Torres
|11.00
|3.60
|2.80
|2
|7
|Warrior Bunny Zee
|S.González
|2.20
|2.10
|3
|2
|Stay Loyal
|N.Hermán Jr.
|5.20
Entrenador: Ernesto Padilla-Preciado
QUINTA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:54.21
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Marty's Magic
|Rubén Silvera
|3.80
|2.20
|2.10
|2
|6
|Yodel E.A.Who
|Y.Hazlewood
|2.40
|2.20
|3
|4
|River's Gamble
|P.Henry Jr.
|7.00
Entrenador: Ernesto Padilla-Preciado
SEXTA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:17.47
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Sister Eve
|Mychel Sánchez
|18.80
|8.00
|4.80
|2
|9
|Mad for Maddy
|P.López
|4.40
|3.20
|3
|4
|Literary
|Y.Hazlewood
|3.20
Entrenador: Michael Pino
SÉPTIMA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:04.04
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Downtownchalybrown
|Jorge Vargas Jr.
|2.80
|2.20
|2.10
|2
|7
|Magicnthemoonlight
|K.Mejías
|4.80
|3.20
|3
|2
|Diamond Heist
|A.Salgado
|2.20
Entrenador: Jorge Vargas Jr.
OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.75
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Eake
|José Morelos
|31.60
|12.00
|7.60
|2
|4
|Central to Success
|P.López
|3.60
|2.80
|3
|1
|Coppedge
|A.Adorno
|6.20
Entrenador: Guadalupe Preciado
NOVENA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:45.09
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Kick Startness
|Mychel Sánchez
|17.20
|8.80
|6.60
|2
|7
|Master of None
|P.López
|6.60
|4.80
|3
|5
|Get Like Mike
|F.Martínez
|4.80
Entrenador: Jamie Ness
$1.00 EXACTA (1-7), $44.40
$0.50 TRIFECTA (1-7-5), $151.60
$0.10 SUPERFECTA (1-7-5-3), $135.95
$1.00 DOUBLE (2/1), $106.20
$2.00 PICK 3 (4/2/1), $625.60
$0.50 PICK 4 (8/4,6/2/1), $1,491.20
$0.50 PICK 5 (1,3/8/4,6/2/1), $2,528.60