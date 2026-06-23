Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Parx Racing para el lunes 22-6-2026

El óvalo de Bensalem tuvo su tradicional cartelera de los lunes sin pruebas selectivas

Por

David García V.
Lunes, 22 de junio de 2026 a las 08:30 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Parx Racing para el lunes 22-6-2026
Foto: PTHA
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El Hipódromo Parx Racing sigue con su semana de actividades hípicas correspondiente a su temporada anual de carreras, con una jornada este lunes 22 de junio, donde nueve competencias se roban la atención de los aficionados.

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El venezolano Mychel Sánchez fue el más destacado entre los jinetes al conseguir par de triunfos. El zuliano, líder de este circuito, se tomó la foto con dos ejemplares que resultados gran sorpresa entre el público apostador: Sister Eve en la sexta carrera ($18.80) y Kick Startness ($17.20).

En cambio, el entrenador Ernesto Padilla-Preciado tuvo una jornada fabulosa al ensillar cuatro purasangres ganadores. More Ransom en la tercera ($6.00), Ximena en la cuarta ($11.00) y Marty's Magic ($3.80) en la quinta, fueron éxitos consecutivos. Para rematar, completó la hazaña con Downtownchalybrown ($2.80) en la séptima de la tarde.

PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:43.13

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 7 Amy Mule Ángel Alciro Castillo 2.80 2.20 2.10
2 2 Waitwaitdonttellme N.Herman   9.40 5.20
3 1 Pacific Princess D.Haddock     2.40

Entrenador: Félix Flores-Coba
 

SEGUNDA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:17.80

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Nuedorf Yedsit Hazlewood 11.80 6.60 7.60
2 7 Midlander M.Sánchez   4.60 5.20
3 4 Legal Deal N.Herman     9.40

Entrenador: José González-Milian

TERCERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:40.82

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 More Ransom Silvestre González 6.00 2.20 2.10
2 5 Center Stage P. López   2.40 2.10
3 3 Goldieness L.Ocasio     4.00

Entrenador: Ernesto Padilla-Preciado

CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.96

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Ximena Bryan Torres 11.00 3.60 2.80
2 7 Warrior Bunny Zee S.González   2.20 2.10
3 2 Stay Loyal N.Hermán Jr.     5.20

Entrenador: Ernesto Padilla-Preciado

QUINTA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:54.21

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Marty's Magic Rubén Silvera 3.80 2.20 2.10
2 6 Yodel E.A.Who Y.Hazlewood   2.40 2.20
3 4 River's Gamble P.Henry Jr.     7.00

Entrenador: Ernesto Padilla-Preciado
 

SEXTA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:17.47

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8 Sister Eve Mychel Sánchez 18.80 8.00 4.80
2 9 Mad for Maddy P.López   4.40 3.20
3 4 Literary Y.Hazlewood     3.20

Entrenador: Michael Pino

SÉPTIMA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:04.04 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Downtownchalybrown Jorge Vargas Jr. 2.80 2.20 2.10
2 7 Magicnthemoonlight K.Mejías   4.80 3.20
3 2 Diamond Heist A.Salgado     2.20

Entrenador: Jorge Vargas Jr.

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.75

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Eake José Morelos 31.60 12.00 7.60
2 4 Central to Success P.López   3.60 2.80
3 1 Coppedge A.Adorno     6.20

Entrenador: Guadalupe Preciado

NOVENA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:45.09

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Kick Startness Mychel Sánchez 17.20 8.80 6.60
2 7 Master of None P.López   6.60 4.80
3 5 Get Like Mike F.Martínez     4.80

Entrenador: Jamie Ness

$1.00 EXACTA (1-7), $44.40

$0.50 TRIFECTA (1-7-5), $151.60

$0.10 SUPERFECTA (1-7-5-3), $135.95

$1.00 DOUBLE (2/1), $106.20

$2.00 PICK 3 (4/2/1), $625.60

$0.50 PICK 4 (8/4,6/2/1), $1,491.20

$0.50 PICK 5 (1,3/8/4,6/2/1), $2,528.60

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